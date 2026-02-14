Toma Domazet mučio je Rankova sina! Ratna prošlost sada ga sustiže

Malo mjesto Vrilo, već potreseno ubojstvom Petra, suočava se s novim, još mračnijim sjenama koje izranjaju iz duboke prošlosti. U središtu ove uznemirujuće priče nalazi se Toma Domazet, čovjek čija se fasada pravednosti počinje urušavati pod teretom stravičnih sjećanja iz rata

Najnoviji događaji 'Divljih pčela' otkrili su više od fizičkih rana koje Toma nosi. Nakon što su mu popucali šavovi, na vidjelo su izašli stari ožiljci koje on odbacuje kao tek "ružnu uspomenu". Ipak, njegova kratka, ali znakovita opaska "prokleti rat" otkriva da su te uspomene sve samo ne zaboravljene. Ožiljci na tijelu samo su blijedi odraz dubokih trauma koje ga proganjaju, a koje su sada, čini se, počele nekontrolirano izlaziti na površinu. Ova bolna sjećanja nisu samo apstraktni osjećaji straha ili gubitka. Ona su specifična, brutalna i vode ga natrag na jedno od najmračnijih mjesta u njegovoj prošlosti, u sobu za ispitivanje gdje se odigrala drama koja mu je zauvijek promijenila život.

Sjećanje na mučenje: "Učini to Frane!"

Kroz mučan i iznimno vividan flashback, otkrivena je zastrašujuća istina o Tominoj ulozi u ratu. Vidimo ga kao ispitivača, hladnog i proračunatog, dok pokušava slomiti zarobljenika. Taj zarobljenik nije bio neznanac. Bio je to Frane Badurina, sin njegova sadašnjeg sumještanina Ranka. "Govori, bit ćeš slobodan", obećava Toma, dok Frane, unatoč svemu, odbija izdati svoje suborce. "Ako ih izdam, ubit će ih", odgovara mladić, pokazujući nevjerojatnu hrabrost. Toma ne odustaje, već poseže za najnižim udarcima, pokušavajući ga slomiti psihološki. "Oni bi tebe prodali za komad kruha", govori mu, nastojeći uništiti njegovu vjeru i odanost. Vrhunac ovog stravičnog sjećanja događa se kada ga Toma, u pokušaju da izvuče priznanje, oslovljava imenom i udara tamo gdje najviše boli: "Ajde, učini to Frane. Učini to za svog sina i za svoju ženu." Ovim riječima, misterij Tomine prošlosti dobiva konkretno ime i lice. Ljudi koji se suočavaju s ovakvim traumama često razviju posttraumatski stresni poremećaj, no Tomina sjećanja otkrivaju da on nije bio samo žrtva, već i agresor.

Što se dogodilo s Franom Badurinom?

Što se dogodilo nakon mučenja? Je li Frane popustio pod pritiskom ili je ostao dosljedan do kraja? I najvažnije od svega, je li Toma Domazet ispunio svoje obećanje o slobodi ili je upravo on odgovoran za nestanak i moguću smrt sina Ranka Badurine? Dok se Toma bori sa svojim unutarnjim demonima, njegova prošlost prijeti da će progutati i njegovu sadašnjost. Je li Toma Domazet samo bivši vojnik s traumama ili je on hladnokrvni mučitelj i, možda, ubojica? Odgovor na to pitanje mogao bi iz temelja protresti već ionako nestabilne odnose u Vrilu.

