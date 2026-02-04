Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Toma Domazet se potpuno predaje Katarini, no istina bi ih mogla zauvijek razdvojiti

Utrka s vremenom za Tomin spas otkrila je ne samo dubinu ljudske izdržljivosti, već i snagu osjećaja koji su se rodili u sjeni opasnosti i tajni

RTL.hr
04.02.2026 21:15

U dramatičnim trenucima 'Divljih pčela', život Tome Domazeta visio je o koncu nakon što je teško ranjen u pucnjavi. Dok se borio za dah, uz njega je bila Katarina Runje

Trenuci očaja i neočekivana bliskost

Nakon što je metak prošao kroz njegovo tijelo, Tomin prvi instinkt nije bio pozvati pomoć, već je odbiti. U agoniji i tvrdoglavoj borbi protiv sudbine, opirao se odlasku u bolnicu. "Da trebam, umrijet ću tu", bile su riječi koje je uspio izustiti, pokazujući svoju odlučnost da ostane, čak i po cijenu života. No, Katarina nije odustajala. Njezina prisebnost i odlučnost bili su jedina brana između njega i sigurne smrti.

U tim trenucima straha i boli, dok mu je Katarina spašavala život, stvorena je neraskidiva veza. Njegova ranjivost i njezina snaga ispreplele su se, a Toma je, gledajući je kako se bori za njega, shvatio da već duže osjeća nešto više.

Toma i Katarina, Divlje pčele
Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Istina koja čeka da bude izgovorena

Sada kada je opasnost prošla, a život mu spašen zahvaljujući Katarininoj hrabrosti i pomoći dobrih ljudi, Toma se našao na prekretnici. Njegov dolazak u mjesto i razlozi koji ga vežu za obitelj Vukas teret su koji više ne može sam nositi, pogotovo ne pred ženom u koju se zaljubio.

Toma i Katarina, Divlje pčele
Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Odlučan da joj napokon otkrije tko je on zapravo i zašto je došao, Toma se priprema za najteži korak. Njegova ispovijest mogla bi biti temelj za njihovu zajedničku budućnost, ali i kamen koji će srušiti sve što su u kratkom vremenu izgradili. Kako će Katarina podnijeti istinu? Hoće li njezino srce, koje je pokazalo nevjerojatnu snagu u spašavanju njegova života, imati snage i oprostiti mu tajne iz prošlosti? 

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ana Marijom Veselčić

divlje pčele katarina divlje pčele toma divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Što se događa s Mirjanom Vukas? Od majke zaštitnice do žene koja gubi tlo pod nogama

ANKETA Treba li Nikola stati na stranu Cvite, čak i protiv vlastite majke?

Domazet je na rubu smrti izjavio ljubav Katarini, a Jakov mu potom spasio život

Je li ovo kraj Mirjanine moći? Cvita napokon priznala Nikoli da trpi maltretiranje

Ferida je Antina sestra? Ovaj detalj mnogima je promaknuo, a mogao bi značiti veliki preokret

Kako se razvijao brak Mirjane i Ante? Donosimo kronologiju odnosa