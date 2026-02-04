Toma Domazet se potpuno predaje Katarini, no istina bi ih mogla zauvijek razdvojiti

U dramatičnim trenucima 'Divljih pčela' , život Tome Domazeta visio je o koncu nakon što je teško ranjen u pucnjavi. Dok se borio za dah, uz njega je bila Katarina Runje .

Nakon što je metak prošao kroz njegovo tijelo, Tomin prvi instinkt nije bio pozvati pomoć, već je odbiti. U agoniji i tvrdoglavoj borbi protiv sudbine, opirao se odlasku u bolnicu. "Da trebam, umrijet ću tu", bile su riječi koje je uspio izustiti, pokazujući svoju odlučnost da ostane, čak i po cijenu života. No, Katarina nije odustajala. Njezina prisebnost i odlučnost bili su jedina brana između njega i sigurne smrti.

U tim trenucima straha i boli, dok mu je Katarina spašavala život, stvorena je neraskidiva veza. Njegova ranjivost i njezina snaga ispreplele su se, a Toma je, gledajući je kako se bori za njega, shvatio da već duže osjeća nešto više.