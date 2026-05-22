Toma Domazet u rukama drži sliku koja će uništiti Mirjanu Vukas!

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Nakon dugo vremena, ponovno je u njegovim rukama dokaz koji je, kako se čini, čuvao upravo za kriznu situaciju poput ove. Riječ je o fotografiji koja prikazuje Mirjanu Vukas u intimnom trenutku, razodjevenu i usnulu, a koja služi kao neoboriv dokaz njezine preljubničke afere s Domazetom. Ovaj materijal nije samo sjećanje na zabranjenu ljubav, već hladno i proračunato oružje. Otkriće da Domazet posjeduje ovakav dokaz otvara pitanje njegovih stvarnih namjera. Je li u pitanju osveta, puka ucjena ili dio većeg plana usmjerenog protiv moćnog Ante Vukasa, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno - Domazet je spreman iskoristiti Mirjaninu najveću tajnu kako bi postigao svoje ciljeve.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Ucjena kao oružje u ratu obitelji

Situacija je tim složenija jer obitelj Vukas već prolazi kroz turbulentno razdoblje. Unutarnji sukobi, borba za prevlast i stari grijesi isplivavaju na površinu, a pojava kompromitirajućeg materijala mogla bi biti kap koja će preliti čašu. Tomin potez dolazi u najosjetljivijem trenutku, kada su obiteljski odnosi već do krajnjih granica zategnuti. Postavlja se pitanje što Toma točno želi postići. Ukoliko se odluči na ucjenu, Mirjana će se naći u bezizlaznoj situaciji: birati između javne sramote i ispunjavanja Domazetovih zahtjeva. Posljedice bi bile katastrofalne ne samo za nju, već i za cijelu obitelj. Njezin ugled bio bi nepovratno uništen, a otkriće nevjere moglo bi izazvati nepredvidivu reakciju njenog supruga Ante, čovjeka koji ne prašta izdaju.

icon-expand Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjanina sudbina u Tominim rukama

Dok Toma Domazet kuje planove, Mirjana Vukas nije ni svjesna da se nad nju nadvila sjena prošlosti. Njezina sudbina i budućnost njezine obitelji sada su u rukama čovjeka s kojim je nekoć dijelila tajnu. Njegov sljedeći korak odredit će hoće li Mirjanin život biti pretvoren u pepeo ili će uspjeti pronaći način da se izvuče iz ove smrtonosne zamke.

icon-expand Mirjana i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL