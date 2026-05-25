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Divlje pčele

Toma drži Mirjanu u šaci! Ante bi uskoro mogao saznati za preljub

Stara, zaboravljena afera s Tomom Domazetom stigla je na naplatu, a cijena šutnje mogla bi biti previsoka

RTL.hr
25.05.2026 20:25

Toma Domazet, Mirjanin bivši ljubavnik, odlučio je iskoristiti njihovu zajedničku prošlost na najbrutalniji mogući način. Njegov zahtjev je jasan i nemilosrdan: "Želim 300 hiljada do sutra", zaprijetio je, držeći u ruci fotografiju koja bi mogla srušiti Mirjanin svijet. Na fotografiji je ona, usnula u njegovom krevetu, neoboriv dokaz preljuba koji njezin suprug Ante zasigurno ne bi oprostio. "Inače će Ante dobiti još deset ovakvih", dodao je Toma, ne ostavljajući nimalo prostora za pregovore. Za Mirjanu, ovo više nije samo pitanje novca, već borba za opstanak njezina braka i položaja u obitelji i zajednici.

Ucjena teška 300 tisuća dinara ili potpuni slom

Pritisnuta prijetnjama, Mirjana se suočava s Tomom, no on ne pokazuje ni trunke milosti. Njegova hladna odlučnost jasno joj daje do znanja da se ne šali i da će, ako ne dobije novac, bez oklijevanja uništiti sve što je godinama gradila.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL
Mirjana Vukas, Divlje pčele
Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Očajnički potezi u sjeni obiteljskih problema

Suočena s rokom koji neumoljivo istječe, Mirjana panično traži izlaz. Situaciju dodatno komplicira činjenica da joj financijska situacija nimalo ne ide na ruku. "Ante mi je uzeo i ono što sam ja stavila svoje nastranu. Trebamo svaki dinar zbog te proklete tvornice", povjerava se, otkrivajući da su obiteljske financije u ozbiljnim problemima.

U potpunom očaju, obraća se za pomoć Rajki, nadajući se da će uspjeti posuditi vrtoglavih 300 tisuća dinara bez previše nepotrebnih pitanja. Međutim, njezin pokušaj da sakrije pravi razlog svoje muke nailazi na zid sumnje i nepovjerenja.

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