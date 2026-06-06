Toma ipak nije uništio sve dokaze o preljubu, a s ovim tajnim adutom sprema se povući ključni korak protiv Vukasa

U središtu ove nove oluje nalazi se Toma Domazet, čiji tajni planovi uključuju ucjenjivačke fotografije koje otkrivaju preljub u samom srcu moćne obitelji.
Tajanstvena kuverta
Vidno užurban, Domazet je pokušao izbjeći duži razgovor, pravdajući se sastankom s dobavljačem. No, ono što je nosio u rukama privuklo je Rankovu pažnju. Na direktno pitanje što mu je to, Domazet je odgovorio kratko i lažno: "To su pare. Pare da vraćam dugove. Ne želim nikome ostati dužan."
Njegova nervoza i neuvjerljivo objašnjenje samo su pojačali dojam da skriva nešto krupno. Iako je Ranko naizgled prihvatio odgovor, uz ironičnu opasku "čist račun, duga ljubav", postalo je jasno da Domazetove namjere nisu nimalo bezazlene. Kuverta koju je stiskao u rukama nije sadržavala novac, već tajnu koja bi mogla srušiti carstvo Vukasovih.
Preljub zabilježen fotoaparatom
U kuverti se nalaze fotografije koje dokazuju ljubavnu aferu između Tome Domazeta i Mirjane Vukas, supruge moćnog Ante Vukasa. Fotografije prikazuju Mirjanu usnulu u Tominu krevetu, ne ostavljajući prostora sumnji u prirodu njihova odnosa.
Ovaj skandal dobiva dodatnu težinu činjenicom da je Mirjana Vukas već jednom platila Domazetu pozamašnu svotu novca kako bi se riješila spornih slika. Očito je vjerovala da je time priča završena, no Domazet je, kako se čini, sačuvao negative ili dodatne primjerke, čekajući pravi trenutak da iskoristi svoj najjači adut. Njegov potez sada nije motiviran novcem, već nečim puno dubljim - osvetom ili očajničkim pokušajem da spasi drugu žrtvu sukoba s Vukasima.
Osveta ili pokušaj spašavanja Kate?
Pitanje koje se nameće jest što Toma Domazet namjerava učiniti. Dok se suđenje Kati bliži, a Vukasi slave privremenu pobjedu, Domazetov potez mogao bi u potpunosti preokrenuti igru. Koristeći fotografije kao sredstvo pritiska, mogao bi pokušati isposlovati povoljniji ishod za Katu ili, pak, javno osramotiti Antu Vukasa i uništiti privid sklada njegove obitelji.