Toma ipak nije uništio sve dokaze o preljubu, a s ovim tajnim adutom sprema se povući ključni korak protiv Vukasa

Vidno užurban, Domazet je pokušao izbjeći duži razgovor, pravdajući se sastankom s dobavljačem. No, ono što je nosio u rukama privuklo je Rankovu pažnju. Na direktno pitanje što mu je to, Domazet je odgovorio kratko i lažno: "To su pare. Pare da vraćam dugove. Ne želim nikome ostati dužan."

Njegova nervoza i neuvjerljivo objašnjenje samo su pojačali dojam da skriva nešto krupno. Iako je Ranko naizgled prihvatio odgovor, uz ironičnu opasku "čist račun, duga ljubav", postalo je jasno da Domazetove namjere nisu nimalo bezazlene. Kuverta koju je stiskao u rukama nije sadržavala novac, već tajnu koja bi mogla srušiti carstvo Vukasovih.