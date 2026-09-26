Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Toma odlazi, ali Ranko mu sprema osvetu: Hoće li uopće uspjeti napustiti Vrilo?

Lokalnim gostionicama i ulicama brzo se proširila vijest o odlasku Tome Domazeta. Iako ga mještani danima gotovo uopće nisu viđali, na nedavnom sastanku zadruge otkriven je njegov konačni plan

RTL
26.09.2026 20:00

Toma je odlučio spakirati kofere i zauvijek napustiti Vrilo, no iza sebe ostavlja velikodušan. Svu svoju zemlju odlučio je pokloniti lokalnoj zadruzi.

Njegov jedini uvjet za prepuštanje vlasništva bio je da zadruga mora primiti Stipana i Zoru natrag u svoje redove. Jedini razlog njegovog ostanka u selu bila Katarina, te da ga sada, nakon njene presude, u Vrilu više ništa ne drži. Svoj je put odlučio nastaviti u nepoznatom.

Seoskim razgovorima moglo se čuti kako mu je sigurno teško ostati nakon Katarinine presude, a otkad je svjedočio protiv Vukasa, mještani su komentirali da ima "metu na leđima" te da bi na njegovom mjestu svatko pobjegao što dalje od Vrila.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Ranko Badurina ipak nije najsretniji s takvom odlukom. Saznavši tko mu je ubio sina te da je ta osoba upravo Toma Domazet - čini se kako sprema plan osvete.

Kakav će on biti te što čeka Tomu Domazeta prije odlaska, tek će se saznati.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele toma domazet
Divlje pčele

'Znam da ti je teško': Zora zagrlila Jakova i pokazala mu da nije sam

Moglo bi te zanimati

'Sve sam u jednom danu izgubio': Suze, očaj i nevjerica u Vrilu

Ante nestao bez traga, samo Marko zna gdje je: 'Ni slučajno ne govori materi'

'Čuvajte jedna drugu...': Katarinine posljednje riječi Cviti i Zori prije odlaska u zatvor slamaju srce

Nikola optužio Mirjanu za Teodorino ubojstvo: 'Ženu su nam ubili prid očima, a ti se ponašaš ki da se ništa nije dogodilo'

Katarina svjesna da možda nikad neće izaći iz zatvora, Tomu molila samo jedno: 'Hoćeš mi pripaziti na Jakova?'

Bolne vijesti za Katu Runje: 'Ja sam trebala biti na njezinom mjestu'

Pročitaj na Net.hr
Nisu mogle proći nezapaženo: Tko su atraktivne sestre koje su mamile poglede slučajnih prolaznika?
Tony Cetinski o ljubavi s Dubravkom i punici: 'Nije me bilo lako uhvatiti ni za glavu ni rep'
Borba s anoreksijom, ovisnost i pritisak slave: Ovako danas izgledaju najpoznatije blizanke
Miloš Biković ekskluzivno za Net.hr: 'Juriti status zvijezde nikada mi nije bio cilj'
Emotivna ispovijest Marije Šerifović: Otkrila što joj je želja u 'drugoj polovici života'
Haris Džinović iskreno progovorio o bivšoj supruzi: 'Ne bih ponovio brak s Melinom'
Upoznali se na narodnjacima, a danas žive kao Beckhamovi: Kako se mijenjala Mirela Forić Srna?
Alka Vuica pozirala u crnom badiću: Novopečena baka i u sedmom desetljeću izgleda fantastično
Pokazala prirodne obline: Rihanna u čipkastom izdanju pokazala zašto joj nema ravne
Zagrebačka špica prepuna poznatih lica: Pogledajte tko je sve prošetao centrom