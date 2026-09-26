Toma odlazi, ali Ranko mu sprema osvetu: Hoće li uopće uspjeti napustiti Vrilo?

Toma je odlučio spakirati kofere i zauvijek napustiti Vrilo, no iza sebe ostavlja velikodušan. Svu svoju zemlju odlučio je pokloniti lokalnoj zadruzi.
Njegov jedini uvjet za prepuštanje vlasništva bio je da zadruga mora primiti Stipana i Zoru natrag u svoje redove. Jedini razlog njegovog ostanka u selu bila Katarina, te da ga sada, nakon njene presude, u Vrilu više ništa ne drži. Svoj je put odlučio nastaviti u nepoznatom.
Seoskim razgovorima moglo se čuti kako mu je sigurno teško ostati nakon Katarinine presude, a otkad je svjedočio protiv Vukasa, mještani su komentirali da ima "metu na leđima" te da bi na njegovom mjestu svatko pobjegao što dalje od Vrila.
Ranko Badurina ipak nije najsretniji s takvom odlukom. Saznavši tko mu je ubio sina te da je ta osoba upravo Toma Domazet - čini se kako sprema plan osvete.
Kakav će on biti te što čeka Tomu Domazeta prije odlaska, tek će se saznati.
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