Toma odlazi, ali Ranko mu sprema osvetu: Hoće li uopće uspjeti napustiti Vrilo?

Toma je odlučio spakirati kofere i zauvijek napustiti Vrilo, no iza sebe ostavlja velikodušan. Svu svoju zemlju odlučio je pokloniti lokalnoj zadruzi.

Njegov jedini uvjet za prepuštanje vlasništva bio je da zadruga mora primiti Stipana i Zoru natrag u svoje redove. Jedini razlog njegovog ostanka u selu bila Katarina, te da ga sada, nakon njene presude, u Vrilu više ništa ne drži. Svoj je put odlučio nastaviti u nepoznatom.

Seoskim razgovorima moglo se čuti kako mu je sigurno teško ostati nakon Katarinine presude, a otkad je svjedočio protiv Vukasa, mještani su komentirali da ima "metu na leđima" te da bi na njegovom mjestu svatko pobjegao što dalje od Vrila.