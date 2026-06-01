Toma ponovno korak ispred svih! Nitko nije znao što smjera, a onda je Vukasove javno proglasio ubojicama

Toma je pred sudom detaljno opisao kako je došao do svojih saznanja. Ključna informacija potekla je od sada pokojnog pastira Lovre iz Vrila, jedinog očevica zločina. "On je te noći vidio Antu, Marka i Milana kako prenose Josipovo tijelo i vješaju ga o drvo", posvjedočio je Domazet, dodajući kako je pastir bio prestravljen, ali je naposljetku njemu povjerio istinu.

Prema njegovim riječima, Vukasovi su bili uvjereni da je mentalno nestabilni Joso ubio Petra i odlučili su uzeti pravdu u svoje ruke, počinivši tako još jedan stravičan zločin kako bi osvetili prvog.

Tragična sudbina jedinog svjedoka dodatno je potkrijepila ozbiljnost Domazetovih tvrdnji. "Nekoliko dana nakon što je on meni to priznao, pastir Lovre je pronađen mrtav", izjavio je istražitelj, jasno implicirajući da je Lovro ušutkan kako istina nikada ne bi izašla na vidjelo. Njegova smrt značila je da je Domazet ostao jedina osoba koja je znala što se dogodilo te kobne noći.

Domazet je priznao da je i sam postao meta nakon što je otkrio istinu. Opisao je kako je na njega pucao Milan Čavka, desna ruka Ante Vukasa, u pokušaju da ga ubije i zauvijek ušutka. Pod pritiskom i prijetnjama, Domazet je tada miliciji dao lažni iskaz, potvrdivši Čavkinu priču da je pucao misleći da se radi o divljoj svinji. "Znam da sam pogriješio. Spreman sam snositi posljedice", rekao je pred sudom, ističući da više ne želi sudjelovati u zataškavanju zločina dok nevina osoba, Katarina Runje, ispašta.

Njegovo priznanje da je primio novac za šutnju baca svjetlo na metode kojima se obitelj Vukas služila kako bi sačuvala svoj ugled i moć, ne prezajući ni pred čim.