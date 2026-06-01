Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Toma ponovno korak ispred svih! Nitko nije znao što smjera, a onda je Vukasove javno proglasio ubojicama

Kada se činilo da je tužiteljstvo na korak do osuđujuće presude, na klupu za svjedoke istupio je Toma Domazet, čiji je iskaz razotkrio mračnu tajnu moćne obitelji Vukas i usmjerio pravdu u potpuno novom smjeru

RTL.hr
01.06.2026 20:35

Toma je pred sudom detaljno opisao kako je došao do svojih saznanja. Ključna informacija potekla je od sada pokojnog pastira Lovre iz Vrila, jedinog očevica zločina. "On je te noći vidio Antu, Marka i Milana kako prenose Josipovo tijelo i vješaju ga o drvo", posvjedočio je Domazet, dodajući kako je pastir bio prestravljen, ali je naposljetku njemu povjerio istinu.

"Oni su ga ubili, a zatim objesili o drvo"

Prema njegovim riječima, Vukasovi su bili uvjereni da je mentalno nestabilni Joso ubio Petra i odlučili su uzeti pravdu u svoje ruke, počinivši tako još jedan stravičan zločin kako bi osvetili prvog.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Ključni svjedok pronađen mrtav

Tragična sudbina jedinog svjedoka dodatno je potkrijepila ozbiljnost Domazetovih tvrdnji. "Nekoliko dana nakon što je on meni to priznao, pastir Lovre je pronađen mrtav", izjavio je istražitelj, jasno implicirajući da je Lovro ušutkan kako istina nikada ne bi izašla na vidjelo. Njegova smrt značila je da je Domazet ostao jedina osoba koja je znala što se dogodilo te kobne noći.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Pucnjevi, prijetnje i zataškavanje

Domazet je priznao da je i sam postao meta nakon što je otkrio istinu. Opisao je kako je na njega pucao Milan Čavka, desna ruka Ante Vukasa, u pokušaju da ga ubije i zauvijek ušutka. Pod pritiskom i prijetnjama, Domazet je tada miliciji dao lažni iskaz, potvrdivši Čavkinu priču da je pucao misleći da se radi o divljoj svinji. "Znam da sam pogriješio. Spreman sam snositi posljedice", rekao je pred sudom, ističući da više ne želi sudjelovati u zataškavanju zločina dok nevina osoba, Katarina Runje, ispašta.

Njegovo priznanje da je primio novac za šutnju baca svjetlo na metode kojima se obitelj Vukas služila kako bi sačuvala svoj ugled i moć, ne prezajući ni pred čim.

Marko i Nikola, Divlje pčele
Marko i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Suđenje prekinuto, pokrenuta hitna istraga

Nakon šokantnog svjedočenja koje je potrajalo satima i izazvalo kaos u sudnici, sudac je donio drastičnu odluku. Postupak protiv Katarine Runje je prekinut, a naložena je hitna istraga navoda svjedoka Domazeta. Sud je Anti Vukasu, Marku Vukasu i Milanu Čavki zabranio napuštanje područja općine Sinj i Vrila. Ovim preokretom, obitelj Vukas, koja je do jučer bila u ulozi žrtve, sada se našla pod sumnjom za ubojstvo i zataškavanje. Tomo Domazet je svojim hrabrim istupom stavio vlastiti život na kocku, no čini se da je on jedini imao asa u rukavu koji je mogao srušiti zid šutnje oko

divlje pčele toma domazet divlje pčele
Divlje pčele

Ante Vukas priprema obitelj za rat i dijeli oružje

Divlje pčele

Nakon što je otkrila Vicinu dvostruku igru, Tereza ga udarila i ostavila u nesvijesti!

Moglo bi te zanimati

'Divlje pčele' ulaze u završnicu sezone! Domazet pred svima otkriva istinu o Josi i optužuje Vukase za ubojstvo!

Što nas čeka u novim epizodama 'Divljih pčela'? Toma razotkrio Josipove ubojice, Tereza udara Vicu, a Cvita želi razvod

Pred veliko finale sezone 'Divljih pčela' Amar Bukvić podijelio objavu koja je mnoge pogodila: 'Odmori, Toma'

FOTOGALERIJA: Ovih 30 fotografija najbolje opisuju prvu sezonu 'Divljih pčela'

Frizure, brkovi i retro modni krici: Kako su kostimografi stvorili prepoznatljivi vizualni identitet 'Divljih pčela'

'Divlje pčele' ulaze u samu završnicu sezone: Ovo su 5 najvećih pitanja i misterija na koje moramo dobiti odgovor

Pročitaj na Net.hr
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu
Ivicu istina o Josi uništava, a Cvita i Nikola se ponovno zbližavaju