Toma poslao sporne fotografije Anti, Mirjana ga napala: 'Proklet bio dan kada sam te dovela u Vrilo'

Mirjana Vukas posjetila je Tomu prije njegovog odlaska iz Vrila nakon što je počela sumnjati da Ante zna za njezinu tajnu aferu.
"Odgovori mi. Jesi poslao Anti sliku?".
Toma je isprva pokušao izbjeći sukob, tražeći od nje da napusti prostoriju uz objašnjenje da nije raspoložen za raspravu: "Ajde, Mirjana odlazi odavde. Molim te, stvarno nisam raspoložen. Ajde izlazi van", no Mirjana nije odustajala.
"Očito znaš odgovor čim si me to došla pitati", ističući kako ga čudi da je Ante nije "zadavio na licu mjesta".
Rasprava je ubrzo prešla granice običnog prigovaranja. Mirjana je proklela dan kada mu je pomogla riječima: "Proklet bija dan kad sam te dovela u krilo", na što joj je on uzvratio jednakom mjerom: "Slažem se. Proklet bio za oboje". Toma nije stao samo na obrani, već je krenuo u protunapad, podsjećajući Mirjanu na njezine vlastite grijehe i mračne tajne koje nosi.
U trenucima potpunog gubitka kontrole nad emocijama, Toma je optužio Mirjanu riječima: "Ti si bila žedna krvi", dodavši da je njezinim postupcima stradala nevina žena koja je umrla pred tvojim očima.
"Tvoj sin je bio smeće od čovjeka, zaslužio je punu goru smrt."
Njegov bijes kulminirao je tjeranjem Mirjane iz prostorije uz jezive prijetnje: "Hajde, izlazi van, izlazi van. Prije nego što te ja nisam zadavio golim rukama."
Što će se dogoditi s Tomom te hoće li dočekati dan kada će se suočiti s Antom, tek treba vidjeti.
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