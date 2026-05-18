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Divlje pčele

Toma slomljen od izdaje: 'Nisam mogao ni zamisliti da bi mogla biti takva žena'

U zraku se osjeća gorčina slomljenog srca nakon što je istina izašla na vidjelo, ostavljajući Tomu Domazeta potpuno shrvana

RTL.hr
18.05.2026 20:45

U emotivnom i teškom razgovoru s Katarinom Runje, isplivale su dugo potiskivane sumnje i optužbe, otkrivajući duboki jaz u njihovom odnosu u 'Divljim pčelama'. Toma, suočen s izdajom, nije mogao sakriti razočaranje i bol, optužujući Katarinu da nikada nije bila iskrena prema njemu.

"Izbrisala si me kao da nikad nisam postojao"

Sukob je eskalirao kada je Toma otvoreno izrazio svoje najdublje strahove i osjećaj da je bio samo privremeno rješenje. "Nisam mogao ni zamisliti da bi mogla biti takva žena. Da bi mogla živjeti sa mnom, a željeti nekog drugog", izgovorio je slomljenim glasom, sažimajući svu svoju bol u jednoj rečenici. Njegove riječi odzvanjale su težinom spoznaje da ljubav koju je on osjećao možda nikada nije bila uzvraćena na isti način.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Toma je nastavio s teškim optužbama, predbacujući Katarini da ga je potpuno izbrisala iz svog života kako bi napravila mjesta za drugog muškarca. "Izbrisala su me kao da nikad nisam postojao. Dovela ga na moje mjesto", rekao je, očito povrijeđen njezinim postupcima. Postavio joj je ključno pitanje koje ga je mučilo: "Jesi li ti uopće njega ikad prestala voljeti?", sumnjajući da je njezino srce uvijek pripadalo drugome.

Osjećaj izdaje bio je toliko snažan da je Toma počeo preispitivati i samoga sebe. "Ma ne čudim se ja tebi. Sebi se ja čudim", priznao je, dodajući: "Čudim se da sam uopće mogao pomisliti da bi moglo biti drugačije." Njegove riječi otkrivaju čovjeka čije su iluzije o ljubavi i povjerenju potpuno srušene.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarinin pokušaj obrane

S druge strane, Katarina je pokušala ublažiti situaciju i obraniti se od Tominih napada, no njezine riječi kao da nisu dopirale do njega. Tvrdila je da mu nikada nije svjesno lagala. "Nisam ti nikad lagala", ponavljala je, no Toma je njezine riječi dočekao s nevjericom. "Ma kažeš mi da mi nisi nikad lagala?", upitao je sarkastično.

Toma i Katarina, Divlje pčele
Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Kada ju je Toma suočio s pitanjem o njezinoj ljubavi prema drugom muškarcu, Katarina je uzvratila protuoptužbom, sugerirajući da ni on sam nije bio spreman čuti istinu. "Nisi me nikad ni pitao", odgovorila je, čime je implicitno potvrdila njegove sumnje. Molila ga je da ne umanjuje značaj onoga što su imali, ali Toma je bio neumoljiv. "Šta smo to nas dvoje imali Kate?", upitao je gorko, odbacujući njezine pokušaje da sačuva barem dio njihove zajedničke prošlosti.

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