Toma suočio Ranka s prošlošću, ali prava istina o Frani Badurini još je mračnija

Ova istina, dugo zakopana u sjećanjima, isplivala je na površinu, zauvijek mijenjajući odnos dvojice muškaraca i otvarajući stare rane za koje su svi vjerovali da su zacijelile u svijetu 'Divljih pčela'.
Priznanje koje je slomilo oca
Nakon što se klupko tajni počelo odmotavati, Toma Domazet više nije mogao izbjegavati neizbježno. U potresnoj sceni, priznao je Ranku da je poznavao Franu i da je bio s njim u trenutku njegove smrti. Rankova prva reakcija bila je potpuni šok, koji se brzo pretvorio u bijes i nevjericu. Optužbe su odjekivale prostorijom dok je slomljeni otac pokušavao shvatiti zašto mu je prijatelj desetljećima tajio najvažniju informaciju u njegovom životu. "Kako ti to znaš?", pitao je Ranko, a njegov glas podrhtavao je od boli i srdžbe. "Lažove jedan lažljivi... Meni si trebao reći! Meni!", vikao je, suočavajući Domazeta s izdajom koja ga je probola dublje od bilo čega.
U tom trenutku, Ranko je od Tome zatražio samo jedno, punu i bolnu istinu o tome kako je njegov sin umro. Nije želio uljepšavanje ni skrivanje detalja, samo istinu, ma koliko ona bila teška.
Što se zaista dogodilo u vodenici?
Dok je Ranko zahtijevao odgovore, Tomine misli vratile su se u mračne dane rata. Gledatelji su kroz mučan bljesak prošlosti vidjeli mladog Franu Badurinu, slomljenog pod pritiskom brutalnog ispitivanja neprijateljskih vojnika. U strahu i očaju, Frane je naposljetku popustio i otkrio ključnu informaciju, lokaciju skrivenog oružja kod stare vodenice. "Ispod vrića žita", bile su riječi koje su ga, unatoč obećanjima o slobodi, osudile na smrt. Sjećanje je otkrilo surovu stvarnost: Frane nije bio heroj koji je šutio do kraja, već prestrašeni mladić koji je u posljednjim trenucima pokleknuo.
Istina sačuvana u laži: "Tvoj sin je umro kao heroj"
Gledajući u slomljeno lice oca pred sobom, Toma donosi tešku odluku. Umjesto da mu priopći surovu istinu koja bi uništila i posljednju trunku ponosa koju je Ranko gajio prema sinu, on stvara novu, milosrdnu priču. Odlučuje zaštititi uspomenu na Franu i poštedjeti oca konačnog udarca. "Ništa im nije rekao", uvjeravao ga je Toma, dok su mu pred očima bile slike Franinog priznanja. "Tvoj sin je umro kao heroj, Ranko."
Kako bi priča bila potpunija i manje bolna, dodao je detalje koji bi svakom ocu donijeli barem trunku mira. Na Rankovo pitanje je li se mučio, Toma je odlučno odgovorio: "Ne. Ubijen je s leđa. Ništa nije osjetio." Ova milosrdna laž, izgovorena kako bi se sačuvala uspomena i dostojanstvo pokojnika, postala je nova istina za Ranka Badurinu.
Iako je istina djelomično izrečena, njezin najteži dio ostao je skriven. Ranko Badurina sada nosi bol gubitka ublaženu ponosom na sina heroja, dok Toma Domazet na svojim leđima nosi dvostruki teret, onaj svjedočenja smrti i onaj laži izrečene iz suosjećanja. Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest može li laž, ma koliko bila dobronamjerna, ikada uistinu donijeti mir i hoće li prava istina o događajima kod stare vodenice ikada pronaći svoj put na svjetlo dana.
