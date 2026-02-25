Toma suočio Ranka s prošlošću, ali prava istina o Frani Badurini još je mračnija

Toma Domazet napokon je priznao svom prijatelju Ranku bolnu tajnu koju je godinama nosio kao težak teret, bio je svjedok posljednjih trenutaka njegova sina Frane, stradalog u vihoru rata

Ova istina, dugo zakopana u sjećanjima, isplivala je na površinu, zauvijek mijenjajući odnos dvojice muškaraca i otvarajući stare rane za koje su svi vjerovali da su zacijelile u svijetu 'Divljih pčela'.

Priznanje koje je slomilo oca

Nakon što se klupko tajni počelo odmotavati, Toma Domazet više nije mogao izbjegavati neizbježno. U potresnoj sceni, priznao je Ranku da je poznavao Franu i da je bio s njim u trenutku njegove smrti. Rankova prva reakcija bila je potpuni šok, koji se brzo pretvorio u bijes i nevjericu. Optužbe su odjekivale prostorijom dok je slomljeni otac pokušavao shvatiti zašto mu je prijatelj desetljećima tajio najvažniju informaciju u njegovom životu. "Kako ti to znaš?", pitao je Ranko, a njegov glas podrhtavao je od boli i srdžbe. "Lažove jedan lažljivi... Meni si trebao reći! Meni!", vikao je, suočavajući Domazeta s izdajom koja ga je probola dublje od bilo čega. U tom trenutku, Ranko je od Tome zatražio samo jedno, punu i bolnu istinu o tome kako je njegov sin umro. Nije želio uljepšavanje ni skrivanje detalja, samo istinu, ma koliko ona bila teška.

Toma Domazet, Divlje pčele

Što se zaista dogodilo u vodenici?

Dok je Ranko zahtijevao odgovore, Tomine misli vratile su se u mračne dane rata. Gledatelji su kroz mučan bljesak prošlosti vidjeli mladog Franu Badurinu, slomljenog pod pritiskom brutalnog ispitivanja neprijateljskih vojnika. U strahu i očaju, Frane je naposljetku popustio i otkrio ključnu informaciju, lokaciju skrivenog oružja kod stare vodenice. "Ispod vrića žita", bile su riječi koje su ga, unatoč obećanjima o slobodi, osudile na smrt. Sjećanje je otkrilo surovu stvarnost: Frane nije bio heroj koji je šutio do kraja, već prestrašeni mladić koji je u posljednjim trenucima pokleknuo.

Ranko, Toma, Frane, Divlje pčele

Istina sačuvana u laži: "Tvoj sin je umro kao heroj"