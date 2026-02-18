Toma zaprosio Katu! Njezin odgovor bio je drugačiji i dirnuo ravno u srce

icon-close

Sve je započelo Katarininim dirljivim govorom u seriji 'Divlje pčele'. Nakon što su zajedno prošli kroz brojne nedaće, osjetila je potrebu zahvaliti Tomi na svemu što je za nju učinio. "Izvukao si me iz gadne nevolje", priznala je, naglašavajući kako je uz nju bio svakoga dana, radeći na njezinoj zemlji kao da je njegova. Njezine riječi bile su ispunjene poštovanjem i ljubavlju, stvarajući savršenu uvertiru za ono što je uslijedilo. Bio je to trenutak iskrenosti u kojem je priznala da joj je olakšao život i pomogao kad joj je bilo najteže, a njihova zdravica s vodom, iako protivna običajima, simbolizirala je jedinstvenost njihove veze.

"Hoćeš li biti moja žena?"

Ponesen snagom trenutka i dubinom osjećaja, Toma više nije mogao kriti što mu je na srcu. Nakon što je priznao da više ne može zamisliti život bez nje, izgovorio je riječi koje su odzvanjale maslinikom: "Kate, Katarina Runje, hoćeš li biti moja žena?". Njegova prosidba bila je izravna, iskrena i prožeta ljubavlju, vrhunac romanse koja je dugo tinjala i razvijala se kroz zajednički rad i međusobnu podršku. Činilo se da je "da" jedini mogući odgovor.

Strah od braka i "prokletstva"

Međutim, Katarinin odgovor iznenadio je i Tomu i gledatelje. Umjesto pristanka, priznala je svoj najveći strah. "Strah me", rekla je tiho, objašnjavajući da, unatoč tome što joj je s njim "više nego lijepo", brak kao institucija u njoj budi nemir. "Nisam ja za brak", nastavila je, otkrivajući duboko ukorijenjeno uvjerenje da nema sreće u ljubavi i da je na neki način "prokleta". U strahu da bi ga mogla povući sa sobom i uništiti mu snove o obitelji, odbila je njegovu ponudu, ne želeći biti kriva ako im budućnost ne bi bila sretna. Njezin je odgovor bio jasan, ne odbija njega, već formalnost braka i pritisak koji on nosi. "Šta sad nama treba da nam država daje neki papir da bi mi znali da nam je dobro?", upitala je, predlažući da nastave voljeti se bez službenih okvira.

Ljubav izvan okvira: "Onda ćemo na divlje"

Tomina reakcija pokazala je dubinu njegova razumijevanja i ljubavi prema Katarini. Umjesto ljutnje ili razočaranja, prihvatio je njezinu odluku. "Dobro. Onda ćemo tako. Onda ćemo na divlje", rekao je, pristajući na njihovu ljubav pod njihovim uvjetima. Taj je trenutak potvrdio da je njihova veza jača od konvencija. Kao simbol novog dogovora, upitao ju je može li je zvati "moja Kate", na što je ona uzvratila pitanjem može li ona njega zvati "moj brko", zapečativši time svoj jedinstveni savez.

Iako prsten nije stavljen na ruku, ova neuspjela prosidba zapravo je učvrstila njihovu vezu. Pokazala je da su spremni graditi zajedničku budućnost na temeljima iskrenosti i međusobnog poštovanja, čak i ako to znači ići protiv ustaljenih društvenih normi. Ostaje vidjeti kamo će ih njihov "divlji" put odvesti, no jedno je sigurno: njihova ljubavna priča daleko je od završetka. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

