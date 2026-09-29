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Divlje pčele

Tomina smrt rasplakala gledatelje 'Divljih pčela': 'Ajme, zaplakala sam, pretužno'

Smrt Tome Domazeta u sinoćnjoj epizodi 'Divljih pčela' duboko je potresla gledatelje

RTL.hr
29.09.2026 09:18

Nakon teškog životnog puta, obilježenog ratnim traumama, osjećajem krivnje i bolnim suočavanjem s prošlošću, Toma je počinio samoubojstvo, a njegov tragičan kraj izazvao je lavinu emotivnih reakcija.

Društvene mreže ubrzo su preplavili komentari gledatelja koji se teško mire s odlaskom jednog od upečatljivijih likova serije. Mnogi priznaju da ih je scena rasplakala te ističu kako bez Tome 'Divlje pčele' više neće biti iste. Šteta, falit će u seriji", poručio je jedan gledatelj, dok drugi dodaje: Bez Tome više neće biti isto."

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Brojni komplimenti stigli su i na račun glumca Amara Bukvića, koji je zahtjevnom i emotivnom liku dao posebnu težinu. Najbolji glumac... poseban", jedan je od komentara, a koliko je završetak Tomine priče pogodio publiku najbolje opisuje reakcija gledateljice: Ajme, zaplakala sam. Pretužno."

Toma je tijekom serije prošao kroz brojne teške trenutke, a iza njegove zatvorenosti i grubosti skrivala se prošlost s kojom se nikada nije uspio potpuno pomiriti. Upravo zato gledatelji su se s vremenom snažno vezali uz njegov lik, a njegov odlazak za mnoge predstavlja jedan od najtužnijih trenutaka dosadašnjeg dijela serije.

Toma Domazet
Toma Domazet FOTO: RTL

Sudeći prema brojnim reakcijama publike, Toma Domazet neće nedostajati samo likovima koji ostaju iza njega – nedostajat će i gledateljima koji su iz epizode u epizodu pratili njegovu tešku i emotivnu životnu priču.

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