Tomina smrt rasplakala gledatelje 'Divljih pčela': 'Ajme, zaplakala sam, pretužno'

Nakon teškog životnog puta, obilježenog ratnim traumama, osjećajem krivnje i bolnim suočavanjem s prošlošću, Toma je počinio samoubojstvo, a njegov tragičan kraj izazvao je lavinu emotivnih reakcija.
Društvene mreže ubrzo su preplavili komentari gledatelja koji se teško mire s odlaskom jednog od upečatljivijih likova serije. Mnogi priznaju da ih je scena rasplakala te ističu kako bez Tome 'Divlje pčele' više neće biti iste. Šteta, falit će u seriji", poručio je jedan gledatelj, dok drugi dodaje: Bez Tome više neće biti isto."
Brojni komplimenti stigli su i na račun glumca Amara Bukvića, koji je zahtjevnom i emotivnom liku dao posebnu težinu. Najbolji glumac... poseban", jedan je od komentara, a koliko je završetak Tomine priče pogodio publiku najbolje opisuje reakcija gledateljice: Ajme, zaplakala sam. Pretužno."
Toma je tijekom serije prošao kroz brojne teške trenutke, a iza njegove zatvorenosti i grubosti skrivala se prošlost s kojom se nikada nije uspio potpuno pomiriti. Upravo zato gledatelji su se s vremenom snažno vezali uz njegov lik, a njegov odlazak za mnoge predstavlja jedan od najtužnijih trenutaka dosadašnjeg dijela serije.
Sudeći prema brojnim reakcijama publike, Toma Domazet neće nedostajati samo likovima koji ostaju iza njega – nedostajat će i gledateljima koji su iz epizode u epizodu pratili njegovu tešku i emotivnu životnu priču.