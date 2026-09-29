Tomina smrt rasplakala gledatelje 'Divljih pčela': 'Ajme, zaplakala sam, pretužno'

Nakon teškog životnog puta, obilježenog ratnim traumama, osjećajem krivnje i bolnim suočavanjem s prošlošću, Toma je počinio samoubojstvo, a njegov tragičan kraj izazvao je lavinu emotivnih reakcija.

Društvene mreže ubrzo su preplavili komentari gledatelja koji se teško mire s odlaskom jednog od upečatljivijih likova serije. Mnogi priznaju da ih je scena rasplakala te ističu kako bez Tome 'Divlje pčele' više neće biti iste. Šteta, falit će u seriji", poručio je jedan gledatelj, dok drugi dodaje: Bez Tome više neće biti isto."