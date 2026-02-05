Tomini jezivi ožiljci na leđima više nisu tajna, a evo koje se sve teorije spominju

Nakon što je Toma Domazet u seriji 'Divlje pčele' nedavno ranjen u pucnjavi u šumi, otkriće stravičnih ožiljaka pokrenulo je lavinu spekulacija koje prijete narušiti krhki mir zajednice

Sve je počelo kada je lokalna mještanka Ljuba, previjajući Domazetovu ranu, ugledala prizor koji ju je, kako sama kaže, duboko potresao. Cijela leđa Tome Domazeta prekrivena su dubokim, starim ožiljcima. Šokirana viđenim, povjerila se sumještanima, opisujući rane kao nešto što nije ljudsko. "Kao da ga je neka zvijer iskidala", prepričala je u nevjerici, no odmah je ponudila i svoju, znatno zlokobniju teoriju: "Ma prije će biti neka zvijer u uniformi iz rata, moj Željko." Ta je rečenica bila dovoljna da pokrene kotač nagađanja u svijetu 'Divljih pčela'. U malom mjestu gdje se svi poznaju i gdje su ratne rane još uvijek svježe, Domazetova tajna postala je glavna tema razgovora. Tko je čovjek koji je u njihovo selo stigao niotkuda, ne poznajući nikoga, i kakve strahote skriva ispod odjeće?

Šaputanja u lokalnoj gostionici

Vijest se brzo proširila do lokalne gostionice, središta društvenog života Briševa, gdje su se teorije počele granati u sve mračnijim smjerovima. "Tko bi zaradio takve ožiljke od biča?" postavilo se ključno pitanje koje je odjekivalo među stolovima. Mogućnosti su, kako su zaključili, bile samo dvije, a svaka je bila zastrašujuća na svoj način. "Možeš biti heroj... ili zločinac", sažeo je jedan od mještana dilemu koja ih je mučila. Sumnje je dodatno potpirivalo Domazetovo ponašanje. Činjenica da gotovo nikad ne skida pištolj, kao i nedavni oružani sukob s Milanom Čavkom, sada su se promatrali u novom svjetlu. Je li on veteran s teškim ratnim traumama koji se ne osjeća sigurno, ili je u pitanju nešto puno zlokobnije? Neki su se pitali je li moguće da ga osoba koja mu je nanijela te ozljede još uvijek traži, što bi objasnilo njegovu stalnu pripravnost.

Izdaja ili mučenje? Teorije postaju sve mračnije

Rasprava je otišla i korak dalje, zadirući u najdublje strahove i najgore pretpostavke. U ratu su se, podsjetili su se mještani, ljudi bičevali iz dva razloga: kako bi se od njih izvukle informacije ili kao kazna za izdaju. "Zna se zašto bičuju ljude... da odaju nešto što priznaju. Ili su ga kaznili zbog izdaje", glasno je razmišljala Manda, unoseći novu, još težu dimenziju u cijelu priču. Upravo je taj detalj potaknuo ključnu sumnju. Kako je Ljuba primijetila, da su mu te rane nanijeli neprijatelji, da su ožiljci simbol njegova junaštva i patnje za domovinu, Domazet ih se ne bi sramio. "Da su mu te rane od okupatora, ne bi on tako pokrivao leđa. Tu nešto smrdi", zaključila je Ljuba, a njezine su riječi odjeknule među okupljenima. Činjenica da skriva svoje ožiljke sugerira da oni nisu priča o herojstvu, već o sramoti.

Ožiljci na njegovim leđima postali su ožiljci na duši cijelog mjesta, koje se suočava s mogućnošću da su u svoje okrilje primili čovjeka čija prošlost nije samo tragična, već možda i opasna. Dok Domazet šuti, mještani nastavljaju šaputati, a strah i nepovjerenje rastu sa svakom novom teorijom. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

