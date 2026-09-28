Tragičan kraj Tome Domazeta: Priznao Ranku strašnu istinu o Frani, a potom si oduzeo život

U razgovoru prepunom gorčine, Toma Domazet otvorio je dušu i ispričao kako je uopće došlo do toga da se našao na neprijateljskoj strani i postao čovjek s mračnom sudbinom. Odrastao u selu blizu Kozarske Dubice, Toma je opisao stravičan dan kada je neprijateljska vojska ušla u njegovo mjesto. Prema njegovim riječima, mještani su bili prisiljeni okupiti se u lokalnoj crkvi pod izlikom čitanja proglasa, dok su oni koji su odbili ili nisu mogli ići, ubijeni na licu mjesta. Među prvim žrtvama bila je njegova nepokretna majka, a ubrzo nakon nje stradao je i otac koji ju nije htio napustiti.
Toma i njegov brat uspjeli su preživjeti prve rafale sakrivši se iza stupa u crkvi, a potom su se pravili mrtvi među leševima svojih susjeda. Međutim, jedan od vojnika ga je prepoznao. Kako bi spasio vlastiti život, Toma je prešao na stranu onih koji su mu pred očima smaknuli brata.
Istina o mučenju Frane Badurine
Najteži dio razgovora uslijedio je kada se tema prebacila na Franu Badurinu, Rankova sina. Toma je priznao da je Frane bio među prvim zarobljenicima koje su mu doveli. S knedlom u grlu, priznao je Ranku da je sudjelovao u mučenju mladića, ali ne i da ga je on ubio.
"On se držao koliko je mogao. Ja ga nisam ubio", izjavio je Toma, dodajući kako se potajno nadao da Franu ipak neće ubiti.
Slušan teretom krivnje koji ga je godinama izjedao, Toma je od Ranka zatražio da on bude taj koji će mu presuditi.
Međutim, Ranko Badurina odbio je uzeti pravdu u svoje ruke. Odbacujući mogućnost osvete, Ranko mu je poručio da na njegovim rukama ima dovoljno krvi te da mu Tomina smrt ne treba, zatraživši samo da zauvijek nestane iz njegova života. Suočen s vlastitim odrazom i činjenicom da mu čak ni Ranko ne želi podariti olakšanje kroz kaznu, Toma Domazet nije mogao nastaviti dalje. Ranko je ostavio pištolj na stolu, a nedugo nakon mučnog susreta, Toma je uzeo pištolj u ruke i sam si oduzeo život, presudivši si onako kako Ranko to nije htio učiniti.
Smrt Tome Domazeta nova je tragedija za Vrilo, a i početak još jednog mučnog poglavlja. Još jednom pitanja o krivnji, oprostu i kazni ostaju lebdjeti u zraku.
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