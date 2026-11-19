Katarina je u Bellavistu stigla ne sluteći kakvo je iznenađenje ondje čeka. U zadimljenoj atmosferi noćnog kluba, pod prigušenim crvenim svjetlima pozornice, ugledala je pjevačicu koja je svojim glasom i pojavom zabavljala okupljene goste. Trebao je tek trenutak da shvati kako se iza zanosne Lole u elegantnoj točkastoj haljini i s potpuno novim izgledom zapravo skriva njezina najmlađa sestra Zora .

Pogled pun nevjerice, tuge i čistog šoka na Katarininu licu rekao je više od tisuću riječi. Dok je Zora na pozornici pred mikrofonom blistala kao zavodljiva Lola, potpuno uronjena u svoju novu ulogu daleko od obiteljskog doma, Katarina je u tišini promatrala prizor koji joj je slomio srce. Spoznaja da njezina sestra živi dvostruki život i nastupa pod lažnim imenom u noćnom klubu duboko ju je potresla i ostavila nijemom pred surovom stvarnošću.

Ovaj neočekivani susret u Bellavisti označava veliku prekretnicu za sestre Runje. Nakon što se slegnu prvi dojmovi i šok od samog pogleda na pozornicu, postaje jasno da se Zora više neće moći skrivati iza imena Lola te da sestre čeka težak i emotivan razgovor koji bi mogao zauvijek promijeniti njihov odnos.

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