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Divlje pčele

Tužitelj Neven u panici zbog Antinog skrovišta, strahuje za vlastitu glavu

Novi tužitelj Neven Barešić gubi kontrolu nakon što sazna da je milicija otkrila gdje se skriva odbjegli Ante Vukas

RTL.hr
23.10.2026 21:30

Otkriće skrovišta

Neven Barešić dolazi kod Jerka Sikirice u milicijsku postaju, gdje ga dočekuju vijesti koje su ga potpuno izbacile iz takta. Jerko mu ponosno govori kako su napokon otkrili skrovište Ante Vukasa te da je tamo na straži ostavio milicajca Anđelka. Umjesto pohvale, Neven poludi jer im je već ranije jasno naredio da moraju obustaviti svaku potragu za bjeguncem.

Špiljakova ucjena i strah prijave

Razlog Nevenove panike leži u mračnoj tajni koju skriva od svih. Naime, iza kulisa ga ucjenjuje Siniša Špiljak zbog krivotvorenja te ga prisiljava da pusti Antu na slobodu i potpuno ga oslobodi svih optužbi kako ga ne bi prijavio. Ako milicija ulovi Antu prije njega i cijeli plan padne u vodu, Špiljak će ostvariti svoju prijetnju, što bi za Nevena značilo kraj karijere.

Jerko Sikirica, Divlje pčele
Jerko Sikirica, Divlje pčele FOTO: RTL

Naredba o povlačenju milicije

Vidno ljut na Sikiricu koji ne shvaća pravu pozadinu priče, tužitelj oštro zahtijeva da se milicija odmah povuče s imanja. "Ne, ne. Rekao sam ne. Pa rekao sam vam još kada obustaviti potragu javite kolegi, neka se vrati s mjesta", urlao je Neven na Jerka. Iako se Sikirica iznenađeno pokušao obraniti, Barešić je bio neumoljiv. "Javite kolegi, neka se vrati i izvršite moju naredbu", odbrusio mu je u panici.

No, ono što Neven još uvijek ne zna jest da je Ante već napustio skrovište koje je milicija otkrila! Nakon što je doživio srčani udar, odbjegli Vukas pronašao je novo utočište, a njegova obitelj čini sve kako bi njegovu lokaciju zadržala u tajnosti.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok Neven očajnički pokušava spriječiti Antino uhićenje i spasiti vlastitu karijeru, ni ne sluti da je bjegunac već korak ispred milicije. No koliko će dugo Ante uspjeti ostati skriven i hoće li Barešić uspjeti udovoljiti Špiljakovim zahtjevima prije nego što njegova mračna tajna izađe na vidjelo?

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