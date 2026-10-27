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Divlje pčele

Tužitelj ucijenio Antu - evo koja je cijena slobode!

Ne propustite 'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
27.10.2026 14:04

Veljko s Bricom priča o Americi i životu tamo, s obzirom na to da se vratio bez novca. U Americi je, kaže, pokušavao što više uštedjeti i u konačnici je ušao u partnerstvo s Talijanom koji mu je uzeo svu ušteđevinu. Kada ga je Veljko našao, Talijani su ga napali pa se ubrzo vratio u Vrilo. "Ispao sam teška budala, nisam mogao od sramote", povjerio se rođaku Veljko.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Marko obavještava obitelj da će se Ante predati. Tereza i Nikola se ljute na Marka koji je šutio o očevim planovima, no Mirjana ga brzo brani i najavljuje Antin povratak kući. Dotad, Ante s tužiteljem dogovara predaju. Tužitelj je postavio jedan uvjet za Vukasovu slobodu - želi da mu se otac sigurno vrati kući. Dok mu ne ispune taj zahtjev, Ante ostaje u pritvoru.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Kata počinje razmišljati o bijegu iz zatvora, a Ivica ima paranoje o Anti. Cvita i Nikola razgovaraju o Anti i njegovom povratku. Cvita mu kaže da je bitka izgubljena i da bi trebao odustati.

Ne propustite 'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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