'Tvoja tetka je u zatvoru!' Mirjana otkrila Petru bolnu istinu i izazvala obiteljsku svađu

Dječak je o svemu tome ranije načuo glasine od Renata u školi. Požalio se kako svi u mjestu o tome govore i kako ga druga djeca zbog toga zadirkuju. Mirjana je smatrala da je bolje da čuje istinu od nje nego da i dalje sluša tuđe priče.

Dok su sjedili za stolom s Terezom, Mirjana je odlučila prekinuti šutnju i suočiti Petra sa stvarnošću. Potvrdila mu je da se njegova tetka Kate zaista nalazi u zatvoru, no odlučila mu je za sada prešutjeti prave razloge njezinog doživotnog zatvaranja.

Kada su Cvita i Nikola saznali za Mirjanin potez, njihova reakcija bila je izrazito burna. Nisu mogli vjerovati da se netko usudio miješati u njihove obiteljske odluke i djetetu otkriti tako tešku traumu. Smatrali su da dječak od samo šest godina još uvijek nije spreman za takve teške informacije.

Cvita joj je jasno poručila da se ne bi trebala petljati u takve stvari te da će dijete sve saznati kada za to dođe pravo vrijeme. "Rekla sam mu da je njegova tetka napravila nešto jako loše i zbog toga je u zatvoru, ali nisam rekla što", pravdala se Mirjana, no to nimalo nije smirilo napete strasti.

Nikola je bio jednako ogorčen ovakvim razvojem događaja u obitelji. Odmah je naglasio kako su tu vijest Petru trebali priopćiti isključivo njegovi roditelji, a ne netko drugi sa strane.

Ostaje za vidjeti kako će se mali Petar nositi s novom spoznajom o svojoj tetki, odnosno kada će i od koga saznati pravi razlog njezine kazne.

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