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Divlje pčele

'Tvoja tetka je u zatvoru!' Mirjana otkrila Petru bolnu istinu i izazvala obiteljsku svađu

Mirjana je malenom Petru otkrila dugo čuvanu obiteljsku tajnu o njegovoj tetki Kati. Njezina odluka da djetetu kaže istinu izazvala je pravu buru u kući. Cvita i Nikola nisu mogli sakriti svoj bijes kada su saznali što se dogodilo

RTL
19.10.2026 20:45

Šokantno saznanje za stolom

Dok su sjedili za stolom s Terezom, Mirjana je odlučila prekinuti šutnju i suočiti Petra sa stvarnošću. Potvrdila mu je da se njegova tetka Kate zaista nalazi u zatvoru, no odlučila mu je za sada prešutjeti prave razloge njezinog doživotnog zatvaranja.

Dječak je o svemu tome ranije načuo glasine od Renata u školi. Požalio se kako svi u mjestu o tome govore i kako ga druga djeca zbog toga zadirkuju. Mirjana je smatrala da je bolje da čuje istinu od nje nego da i dalje sluša tuđe priče.

Burna reakcija roditelja

Kada su Cvita i Nikola saznali za Mirjanin potez, njihova reakcija bila je izrazito burna. Nisu mogli vjerovati da se netko usudio miješati u njihove obiteljske odluke i djetetu otkriti tako tešku traumu. Smatrali su da dječak od samo šest godina još uvijek nije spreman za takve teške informacije.

Marko, Cvita i Nikola, Divlje pčele
Marko, Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita joj je jasno poručila da se ne bi trebala petljati u takve stvari te da će dijete sve saznati kada za to dođe pravo vrijeme. "Rekla sam mu da je njegova tetka napravila nešto jako loše i zbog toga je u zatvoru, ali nisam rekla što", pravdala se Mirjana, no to nimalo nije smirilo napete strasti.

Nikola je bio jednako ogorčen ovakvim razvojem događaja u obitelji. Odmah je naglasio kako su tu vijest Petru trebali priopćiti isključivo njegovi roditelji, a ne netko drugi sa strane.

Ostaje za vidjeti kako će se mali Petar nositi s novom spoznajom o svojoj tetki, odnosno kada će i od koga saznati pravi razlog njezine kazne.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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