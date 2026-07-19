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Divlje pčele

U kojoj ste je ulozi najviše zavoljeli? Arija Rizvić utjelovila je tri potpuno različite žene u RTL-ovim hitovima

Arija Rizvić bez sumnje je jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica domaće dramske scene

RTL.hr
19.07.2026 22:00

Iako joj je primarno zvanje kazališna režija, njezina glumačka svestranost i nevjerojatna sposobnost transformacije učinile su je pravom miljenicom televizijske publike.

Kroz tri velika RTL-ova projekta, Arija Rizvić je utjelovila tri potpuno različita ženska karaktera - od vrckave i proračunate influencerice, preko fatalne i manipulativne trenerice pilatesa, pa sve do emotivne i tajnovite heroine iz prošlog stoljeća.

Prisjetili smo se njezinih sjajnih transformacija, a vas pitamo - u kojoj vas je ulozi najviše osvojila?

Arija Rizvić
Arija Rizvić FOTO: RTL

Kristina Ćuk (San snova) - Vrckava 'zloćka' koju smo obožavali

U humoristično-dramskoj seriji "San snova", Arija je utjelovila Kristinu Ćuk, bivšu manekenku i ambicioznu influencericu. Kristina je bila lik koji je prštao energijom, humorom i dramom. Iako je često bila pokretač spletki i proračunatih poteza kako bi ostvarila svoje ciljeve, njezina vrckavost, britak jezik i modni izričaj učinili su je likom kojeg je publika, unatoč njezinim smicalicama, jednostavno obožavala gledati. Arija je ovom ulogom pokazala sjajan smisao za komične tajminge i unijela nevjerojatnu dinamiku u svaku scenu.

Arija Rizvić, San Snova
Arija Rizvić, San Snova FOTO:
Kristina Ćuk, San snova
Kristina Ćuk, San snova FOTO: RTL

Blanka Kos (Sjene prošlosti) - Fatalna žena koja ne preže ni pred čim

Potpuni zaokret Arija je donijela u hit-seriji 'Sjene prošlosti' kao Blanka Kos. Blanka, ambiciozna trenerica pilatesa, bila je sve samo ne jednostavan lik. Njezina glad za luksuzom, uloga tajne ljubavnice i manipulativne igre kojima je pokušavala osigurati svoje mjesto u visokom društvu držale su gledatelje prikovane uz ekrane iz večeri u večer. Kroz Blankine uspone, padove i dramatične trenutke, Arija je maestralno dočarala slojevitost žene koja iza maske proračunatosti skriva duboke rane iz prošlosti.

Blanka, Sjene prošlosti
Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL
Arija Rizvić, Sjene prošlosti
Arija Rizvić, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Teodora Vukas (Divlje pčele) - Emotivna elegancija prošlih vremena

Najnovije osvježenje i dokaz njezine glumačke zrelosti gledamo u dramskoj sagi 'Divlje pčele'. Smještena u pedesete godine prošlog stoljeća, ova uloga zahtijevala je potpuno drukčiju estetiku i glumački senzibilitet. 

Arija Rizvić, Divlje pčele
Arija Rizvić, Divlje pčele FOTO: RTL
Teodora Vukas, Divlje pčele
Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Kao Teodora Vukas (Tea), Arija nas vodi kroz labirint obiteljskih tajni, zabranjenih ljubavi i dubokih emocionalnih previranja. Njezina Teodora zrači elegancijom tog povijesnog razdoblja, ali i snagom žene koja se hrabro bori s društvenim normama i vlastitim srcem.

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