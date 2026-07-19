U kojoj ste je ulozi najviše zavoljeli? Arija Rizvić utjelovila je tri potpuno različite žene u RTL-ovim hitovima

Iako joj je primarno zvanje kazališna režija, njezina glumačka svestranost i nevjerojatna sposobnost transformacije učinile su je pravom miljenicom televizijske publike.

Kroz tri velika RTL-ova projekta, Arija Rizvić je utjelovila tri potpuno različita ženska karaktera - od vrckave i proračunate influencerice, preko fatalne i manipulativne trenerice pilatesa, pa sve do emotivne i tajnovite heroine iz prošlog stoljeća.

Prisjetili smo se njezinih sjajnih transformacija, a vas pitamo - u kojoj vas je ulozi najviše osvojila?