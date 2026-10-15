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Divlje pčele

'U poslu praštam greške, ali u familiji nikad!' Stojan budućem zetu uputio ozbiljno upozorenje

U svijetu mutnih poslova i tajnih dogovora, granica između obitelji i biznisa postaje sve tanja

RTL
15.10.2026 15:00

Dok se Nikola bori s pritiscima u zadruzi, Marko priprema teren za povratak svog oca i sklapa važne dogovore. Osim toga priprema se i na brak s Domenikom Tadić, kćerkom svog novog suradnika Stojana.

Obiteljska pravila iznad svega

Stojan je jasno dao do znanja Marku kakva su pravila igre kada je u pitanju obitelj. U poslu se greške možda i mogu oprostiti, ali kada je riječ o familiji, stvari stoje sasvim drugačije.

"U poslu praštam greške, ali u familiji nikad", upozorio je Stojan Marka tijekom njihovog razgovora, dajući mu do znanja koliko ozbiljno shvaća Markov brak sa svojom kćeri. Očito je da Stojan ima velika očekivanja od svog budućeg zeta i ne planira tolerirati nikakve propuste kada je u pitanju Domenika.

Iako Marko obećava da će paziti na Domeniku i učiniti je sretnom, Stojan ostaje oprezan.

Domenika Tadić i Marko Vukas, Divlje pčele
Domenika Tadić i Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Zanimljivo je da Domenika, čini se, ne zna mnogo o pravim poslovima u koje su upleteni njezin otac i budući suprug. Stojan izričito traži od Marka da joj ništa ne govori. "Domenika ne smije nikad saznati što radimo", naglasio je Stojan, čime je dodatno zakomplicirao situaciju. Ostaje za vidjeti koliko će dugo Marko uspjeti skrivati istinu od žene koju planira oženiti i hoće li Stojanovo pravilo o neopraštanju grešaka u obitelji na kraju koštati Marka.

Sve u svemu, čini se da se Marku crno piše ako napravi i najmanji krivi korak. Ulog je velik, a Stojan ne prašta lako.

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Divlje pčele

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