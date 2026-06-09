Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

U seriju 'Divlje pčele' stiže novi lik! Mirjana unajmila ubojicu, razlog koji skriva potpuno je stravičan

Dok cijelo mjesto Vrilo s napetošću iščekuje presudu u suđenju koje je podijelilo zajednicu, čini se da Mirjana Vukas, majka pokojnog Petra, ne namjerava pravdu prepustiti isključivo sudskim institucijama

RTL.hr
09.06.2026 07:00

U sjeni nadolazeće sudske odluke, Mirjana je organizirala tajni sastanak s nepoznatim muškarcem, očito unajmljenim za izvršenje prljavog posla. Atmosfera je od samog početka bila nabijena napetošću, a njezine riječi "Nemam puno vremena" otkrile su hitnost i težinu situacije. Muškarac, čiji identitet ostaje nepoznat, pokazao se kao dobro upućen profesionalac, izravno je upitavši: "Čuo sam da sudac traži smrtnu kaznu. Što sad planirate?"

Njegovo pitanje nije bilo znatiželjno, već poslovno. On nije tražio detalje iz suosjećanja, već upute za zadatak koji mu je povjeren. Mirjana, svjesna da se ishod suđenja može "promijeniti u zadnji tren", potvrdila mu je da mora biti spreman "za sve što smo dogovorili."

Mirjana Vukas, Divlje pčele
Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Novac za krvavi posao

Ključni trenutak sastanka dogodio se kada je plaćenik zatražio svoj dio. "Plaćate unaprijed, a?", upitao je, potvrđujući svoju plaćeničku prirodu. Mirjana mu bez oklijevanja predaje novac uz riječi: "Ovo ti je predujam."

Time je pao svaki privid da se radi o običnom razgovoru. No, ono što je uslijedilo otkrilo je svu dubinu njezine namjere. Postavila je jasan uvjet za isplatu ostatka duga, uvjet koji definira sudbinu Katarine Runje neovisno o odluci suda.

"Ako presuda ne bude smrtna, ostatak ćeš dobiti kad obaviš posao", izgovorila je Mirjana, zapečativši dogovor. Njezina poruka je kristalno jasna: ako pravni sustav zakaže u njezinoj potrazi za maksimalnom kaznom, ona će osigurati da pravda, onakva kakvom je ona vidi, bude zadovoljena. Hladnokrvni odgovor plaćenika, "Dogovoreno", potvrdio je da je spreman izvršiti najgore.

Novi lik, Divlje pčele
Novi lik, Divlje pčele FOTO: RTL

Osveta kao jedini izlaz

Ovaj tajni pakt otkriva kako je Mirjanina tuga prerasla u opasnu opsesiju koja ne poznaje granice. Nezadovoljna bilo kakvom kaznom osim smrtne, osigurala je alternativno, smrtonosno rješenje. Dok se čeka formalna presuda, nad Katarinom se nadvila nova prijetnja, ona koja ne dolazi iz sudnice, već iz mraka. Pitanje više nije samo hoće li je sud osuditi, već hoće li uopće preživjeti Mirjaninu beskompromisnu osvetu.

divlje pčele mirjana vukas divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Glumac Pere Eranović direktno se obratio fanovima 'Divljih pčela' nakon Vicinog kraja: 'Strastvena ste publika, ponekad nemilosrdna'

Braća iz 'Divljih pčela' osvajaju i izvan Vrila: Marin Klišmanić uplovio je u bračnu luku, a Ivan Barišić najavio novu veliku ulogu

U stvarnom životu kumovi, na ekranu krvnici: Pere Eranović i Davor Pavić šokirali gledatelje brutalnim krajem u 'Divljim pčelama'

Sjećate li se stare Cvite? Ovako je izgledala djevojka zbog koje je Nikola okrenuo leđa svemu

Danas je veliko finale sezone 'Divljih pčela': Ne propustite posljednju, 150. epizodu prve sezone na RTL-u

Ljubina mudrost koju trebamo čuti svi: 'Veseli se novomu, sve dođe na neko dobro'

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio