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Divlje pčele

U stvarnom životu kumovi, na ekranu krvnici: Pere Eranović i Davor Pavić šokirali gledatelje brutalnim krajem u 'Divljim pčelama'

I dok su na ekranu utjelovili vrhunac mržnje i izdaje, iza kamera stoji potpuno drugačija priča - ona o cjeloživotnom prijateljstvu i stvarnom kumstvu

RTL.hr
08.06.2026 08:00

Televizijska publika tjednima je bez daha pratila napete sukobe u hit seriji 'Divlje pčele', no ono što se dogodilo u posljednjoj epizodi ostavit će trajan pečat na domaću dramsku produkciju. Vice Radonić (kojeg maestralno tumuči Pere Eranović) i Milan Čavka (u izvedbi Davora Pavića) odigrali su završni čin svog dugogodišnjeg rivalstva.

Kraj krvavog biznisa

Zaplet koji je doveo do ove emotivno razorne scene kuhao se dugo. Vice Radonić, vođen nezasitnom pohlepom, skovao je plan kako s ukradenim novcima moćne obitelji Vukas zauvijek napusti Vrilo i započne novi život na tuđi račun. Međutim, podcijenio je hladnokrvnost svog najvećeg suparnika.

Milan Čavka je hladnokrvno iskopao jamu, suočio se s preplašenim, ali i dalje prkosnim Vicom, te mu pucnjem presudio. Scena u kojoj Milan okončava Vicin život bila je nabijena teškim emocijama, suzama, ali i jezivim mirom koji obično prati kraj velikih televizijskih suparnika.

Milan i Vice, Divlje pčele
Milan i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL
Vice, Milan, Divlje pčele
Vice, Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Od Perinog ispita do krizmanog kumstva

Gledatelji su ostali u šoku zbog nevjerojatnog intenziteta i sirove energije koju su Eranović i Pavić unijeli u ovaj kadar. No, tajna njihove uvjerljivosti leži upravo u tome što se savršeno poznaju već petnaest godina.

Davor Pavić je nedavno u podcastu 'Spill the Tea' otkrio koliko je njihova privatna veza zapravo duboka i kako je sve počelo:

"Mi smo kumovi u privatnom životu, krizmani. On je mene pripremao za Akademiju. Gledao sam ih na jednom Perinom ispitu iz glume dok sam bio mladić i mislio da nema šanse da ja to ikad uspijem. Izgledali su mi kao nadnaravna bića", prisjetio se Pavić kroz smijeh.

Milan i Vice, Divlje pčele
Milan i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Kemija koja se ne može odglumiti

Upravo ta činjenica - da je Eranović nekada pripremao Pavića za glumačke početke, a danas s njim dijeli kumstvo - dala je ovoj jezivoj sceni ubojstva posve novu dimenziju. Nevjerojatan je kontrast gledati dvojicu ljudi koji privatno dijele najvažnije životne prekretnice i obiteljske veze, kako na ekranu postaju krvnici jedan drugome.

Zbog apsolutnog međusobnog povjerenja koje grade već desetljeće i pol, glumci su mogli otići u najmračnije i najemotivnije kutove svojih likova bez ikakvih kočnica.

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