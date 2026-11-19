Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

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Svi su zabrinuti zbog Ivičina nestanka. Katarina stiže u Bellavistu i ostaje šokirana kad ugleda Zoru kao Lolu kako pjeva i zabavlja goste.

icon-expand icon-close icon-close Zora i Kate u Zagrebu, Divlje pčele FOTO: RTL

Neven dolazi na vrata Vukasovih i traži Terezinu ruku te ostavlja sve u šoku. Domenika se noću ponovno šulja u Markovu sobu.

icon-expand Zabrinuti za Ivicu, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon što je Nikola vidio Cvitu kako pleše s Džonijem, njihov odnos postaje napet i hladan.

icon-expand Džoni i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Širi se vijest da je Kate Runje otišla iz Vrila, a Vukasi misle da su je dobro zastrašili i da njihov plan funkcionira.

icon-expand Neven i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Pravi šok u mjestu dolazi tek kada se dozna tko je novi komandir milicijske stanice.

icon-expand Sikirica u šoku, Divlje pčele FOTO: RTL