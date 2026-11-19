Svi su zabrinuti zbog Ivičina nestanka. Katarina stiže u Bellavistu i ostaje šokirana kad ugleda Zoru kao Lolu kako pjeva i zabavlja goste.
Neven dolazi na vrata Vukasovih i traži Terezinu ruku te ostavlja sve u šoku. Domenika se noću ponovno šulja u Markovu sobu.
Nakon što je Nikola vidio Cvitu kako pleše s Džonijem, njihov odnos postaje napet i hladan.
Širi se vijest da je Kate Runje otišla iz Vrila, a Vukasi misle da su je dobro zastrašili i da njihov plan funkcionira.
Pravi šok u mjestu dolazi tek kada se dozna tko je novi komandir milicijske stanice.
'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.