U Vrilu je prošlo šest godina! Kate i dalje prolazi pakao, a Marko se upustio u opasan posao

Radnja dramske serije 'Divlje pčele' donosi uzbudljiv vremenski skok od čak šest godina unaprijed. Mještani malog mjesta suočavaju se s velikim životnim promjenama, dok se iza zatvorenih vrata kuju opasni planovi koji bi mogli uništiti cijele obitelji

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Vrijeme leti u Vrilu, pa tako mali Andrija više nije beba. Dječak je odrastao i krenuo u prvi razred osnovne škole, a jutra sada provodi ponavljajući abecedu s Cvitom na putu do škole. Cvita pokušava održati privid normalnog života, pazeći da Andrija usvoji sve što se uči u školi i stasa u pristojnog dječaka.

Rad u kamenolomu

Za to vrijeme, Kata je i dalje daleko od svog sela i obitelji, služeći svoju tešku kaznu iza rešetaka. Zatvorski dani postali su još nemilosrdniji jer su zatvorenice poslane na prisilni rad u kamenolom. Njihova se svakodnevica svodi na prenošenje teškog kamenja pod jakim suncem, zbog čega mnoge žene padaju s nogu od iscrpljenosti.

Teškim uvjetima u kamenolomu pridružuje se i nova zatvorenica Kristina. S obzirom na to da se prvi put susreće s ovakvom vrstom fizičkog rada, Kristina se teško snalazi i ne zna gdje točno treba odložiti koji kamen. Starije zatvorenice, poput Franke, pokušavaju joj objasniti kako preživjeti dan, no ljetna vrućina i umor uzimaju svoj danak. Žene su prisiljene raditi satima bez ikakve pauze, očajnički moleći za malo vode kako se ne bi srušile na užarenom kamenu.

Mutni planovi iza svadbenih zvona

I dok se žene u zatvoru bore za goli opstanak, u obitelji Vukasa se priprema veliko i raskošno slavlje. Marko se zaručuje za Domeniku, a pripreme za večeru na kojoj se spajaju dvije obitelji u punom su jeku. Obitelj pomno pazi na apsolutno svaki detalj, od goveđe juhe do mladog krumpira s ružmarinom, kako bi impresionirali budućeg punca Stojana. Ipak, iza te romantične fasade krije se puno mračnija priča. Marko i Milan potajno su uzgojili veliku plantažu opijumskog maka, hvaleći se prvom klasom koja obećava golemu zaradu na crnom tržištu. Stojan je duboko impresioniran onim što su momci stvorili, svjestan da potražnja nikada nije bila veća.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL