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Divlje pčele

U Vrilu je prošlo šest godina! Kate i dalje prolazi pakao, a Marko se upustio u opasan posao

Radnja dramske serije 'Divlje pčele' donosi uzbudljiv vremenski skok od čak šest godina unaprijed. Mještani malog mjesta suočavaju se s velikim životnim promjenama, dok se iza zatvorenih vrata kuju opasni planovi koji bi mogli uništiti cijele obitelji

RTL
06.10.2026 21:00

Vrijeme leti u Vrilu, pa tako mali Andrija više nije beba. Dječak je odrastao i krenuo u prvi razred osnovne škole, a jutra sada provodi ponavljajući abecedu s Cvitom na putu do škole. Cvita pokušava održati privid normalnog života, pazeći da Andrija usvoji sve što se uči u školi i stasa u pristojnog dječaka.

Rad u kamenolomu

Za to vrijeme, Kata je i dalje daleko od svog sela i obitelji, služeći svoju tešku kaznu iza rešetaka. Zatvorski dani postali su još nemilosrdniji jer su zatvorenice poslane na prisilni rad u kamenolom. Njihova se svakodnevica svodi na prenošenje teškog kamenja pod jakim suncem, zbog čega mnoge žene padaju s nogu od iscrpljenosti.

Teškim uvjetima u kamenolomu pridružuje se i nova zatvorenica Kristina. S obzirom na to da se prvi put susreće s ovakvom vrstom fizičkog rada, Kristina se teško snalazi i ne zna gdje točno treba odložiti koji kamen.

Starije zatvorenice, poput Franke, pokušavaju joj objasniti kako preživjeti dan, no ljetna vrućina i umor uzimaju svoj danak. Žene su prisiljene raditi satima bez ikakve pauze, očajnički moleći za malo vode kako se ne bi srušile na užarenom kamenu.

Mutni planovi iza svadbenih zvona

I dok se žene u zatvoru bore za goli opstanak, u obitelji Vukasa se priprema veliko i raskošno slavlje. Marko se zaručuje za Domeniku, a pripreme za večeru na kojoj se spajaju dvije obitelji u punom su jeku. Obitelj pomno pazi na apsolutno svaki detalj, od goveđe juhe do mladog krumpira s ružmarinom, kako bi impresionirali budućeg punca Stojana.

Ipak, iza te romantične fasade krije se puno mračnija priča. Marko i Milan potajno su uzgojili veliku plantažu opijumskog maka, hvaleći se prvom klasom koja obećava golemu zaradu na crnom tržištu. Stojan je duboko impresioniran onim što su momci stvorili, svjestan da potražnja nikada nije bila veća.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Marko i Milan sa Stojanom sklapaju vrlo opasan dogovor o pranju stotina tisuća sumnjivog novca. Budući punac pristaje oprati njihov novac, ali uz visoku proviziju od 20 posto za svaki oprani dinar, naglašavajući da veći novac uvijek donosi i veći rizik.

Iskusni Stojan na kraju oštro upozorava Marka da zaboravi na luksuzne poklone za zaručnicu, odnosno svoju kćer. Naglašava kako bi svako naglo bogaćenje moglo privući neželjenu pažnju milicije prije nego što novac postane potpuno čist.

U međuvremenu, Ante Vukas i dalje je u bijegu, dok Nikola kuje poslove sa zadrugom.

Rasplet ovih opasnih tajni i sumnjivih obiteljskih poslova zasigurno će donijeti još više nepredvidljive drame u živote omiljenih likova.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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