U zatvor stigla pošta: Kristina Sertić u grudnjaku prošvercala ključ za bijeg

Skriveni ključ
Među zatvorenicama koje su dobile pošiljke, najopreznija je bila Kristina Sertić, koja je s nestrpljenjem iščekivala pošiljku svog dečka. Njezin paket sadržavao je napravljen ključ za vrata skladišta kroz koja zatvorenice planiraju pobjeći.
Srećom po Kristinu, sve je prošlo u redu tijekom pregleda, a ključ je uspješno prošvercan jer je bio spretno sakriven u grudnjaku koji joj je poslao dečko.
Krnetin ispad
Dok je Kristina uspjela prevariti stroge čuvare, Kata nije bila te sreće s reakcijom upravitelja. Ona je od nepoznatog pošiljatelja u pošti dobila šal i suncokretove sjemenke.
Međutim, Krneta je tijekom pretresa pokazao svoju okrutnu stranu i bez imalo suosjećanja njezine stvari namjerno bacio na pod, ostavivši Katu u šoku.
Kako će se dalje razvijati odvažan plan za bijeg i hoće li zatvorenice uspjeti u svom naumu?
Podsjetimo, Kata je ranije, dok je čistila Krnetin ured, pronašla ključ skladišta i iskoristila priliku da napravi njegov otisak u sapunu. Upravo je taj otisak poslužio za izradu kopije ključa, koja je sada uspješno stigla do Kristine.
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