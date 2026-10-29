U zatvor stigla pošta: Kristina Sertić u grudnjaku prošvercala ključ za bijeg

Napetost u ženskom zatvoru raste nakon što je zatvorenicama stigla dugoočekivana pošta. Podjelu pisama i paketa strogo su nadzirali čuvar Aldo i upravitelj Lazar Krneta, a jedan naizgled običan paket skrivao je tajnu koja bi mogla promijeniti sve

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Skriveni ključ

Među zatvorenicama koje su dobile pošiljke, najopreznija je bila Kristina Sertić, koja je s nestrpljenjem iščekivala pošiljku svog dečka. Njezin paket sadržavao je napravljen ključ za vrata skladišta kroz koja zatvorenice planiraju pobjeći. Srećom po Kristinu, sve je prošlo u redu tijekom pregleda, a ključ je uspješno prošvercan jer je bio spretno sakriven u grudnjaku koji joj je poslao dečko.

icon-expand icon-close icon-close Kristina Sertić, Divlje pčele FOTO: RTL

Krnetin ispad

Dok je Kristina uspjela prevariti stroge čuvare, Kata nije bila te sreće s reakcijom upravitelja. Ona je od nepoznatog pošiljatelja u pošti dobila šal i suncokretove sjemenke. Međutim, Krneta je tijekom pretresa pokazao svoju okrutnu stranu i bez imalo suosjećanja njezine stvari namjerno bacio na pod, ostavivši Katu u šoku. Kako će se dalje razvijati odvažan plan za bijeg i hoće li zatvorenice uspjeti u svom naumu?

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL