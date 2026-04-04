Uhićenjem Leke počinje apsolutni pad mreže Ante Vukasa

Dugo tinjajući strah u zajednici 'Divljih pčela' konačno je probijen odlukom jedne žene. Vjerica, Lekina supruga, odlučila je prekinuti šutnju i dati iskaz inspektoru Jerku Sikirici , opisujući kako je njen suprug "u zoru došao i zapalio robu". Njena izjava, koja ga tereti za teška kaznena djela, bila je ključni dokaz koji je inspektoru Sikirici omogućio djelovanje.

Uhićenje je odjeknulo mjestom, a među onima koji se bore protiv Vukasovog utjecaja zavladalo je uvjerenje da je pravda napokon dostižna. Leko je priveden i uskoro će se naći pred istražnim sucem, suočen s dokazima koje inspektor smatra neoborivima.

Lekino uhićenje daleko je više od privođenja običnog kriminalca; on je prvi Vukasov čovjek koji je pao, a njegov slučaj otvara vrata istrazi koja vodi prema samom vrhu. Cilj policije nije samo Leko, već razbijanje cijele organizacije. Nada leži u tome da će Vjerica, sada kada je probila led, otkriti sve tajne operacija u kojima je njen muž sudjelovao. "Ako oda sve, svi će pasti. Riješit ćemo se Ante jednom zauvijek", strategija je o kojoj se otvoreno govori.

Optužbe za palež i napade na imovinu nisu slučajne. One se direktno povezuju sa sukobom koji Ante Vukas vodi protiv lokalne zadruge, čije je članove Leko, prema optužbama, terorizirao po njegovom nalogu. Svaki Lekin zločin bio je korak u Vukasovom planu preuzimanja kontrole, a sada bi upravo ti koraci mogli dovesti do njegovog vlastitog pada.