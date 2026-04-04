Divlje pčele

Uhićenjem Leke počinje apsolutni pad mreže Ante Vukasa

Leko, poznat kao ključni čovjek i izvršitelj poslova za moćnog Antu Vukasa, uhićen je pod teškim optužbama za palež, razbojništvo i uništavanje tuđe imovine. Njegov pad, koji je omogućilo hrabro svjedočenje vlastite supruge Vjerice, predstavlja prvi ozbiljan udarac Vukasovoj mreži i najavljuje početak raspleta dugogodišnje kriminalne sage

04.04.2026 16:00

Dugo tinjajući strah u zajednici 'Divljih pčela' konačno je probijen odlukom jedne žene. Vjerica, Lekina supruga, odlučila je prekinuti šutnju i dati iskaz inspektoru Jerku Sikirici, opisujući kako je njen suprug "u zoru došao i zapalio robu". Njena izjava, koja ga tereti za teška kaznena djela, bila je ključni dokaz koji je inspektoru Sikirici omogućio djelovanje.

Hrabro svjedočenje supruge kao ključ za pravdu

Uhićenje je odjeknulo mjestom, a među onima koji se bore protiv Vukasovog utjecaja zavladalo je uvjerenje da je pravda napokon dostižna. Leko je priveden i uskoro će se naći pred istražnim sucem, suočen s dokazima koje inspektor smatra neoborivima.

Leko i Jerko, Divlje pčele FOTO: RTL

Pad pješaka ugrožava kralja

Lekino uhićenje daleko je više od privođenja običnog kriminalca; on je prvi Vukasov čovjek koji je pao, a njegov slučaj otvara vrata istrazi koja vodi prema samom vrhu. Cilj policije nije samo Leko, već razbijanje cijele organizacije. Nada leži u tome da će Vjerica, sada kada je probila led, otkriti sve tajne operacija u kojima je njen muž sudjelovao. "Ako oda sve, svi će pasti. Riješit ćemo se Ante jednom zauvijek", strategija je o kojoj se otvoreno govori.

Optužbe za palež i napade na imovinu nisu slučajne. One se direktno povezuju sa sukobom koji Ante Vukas vodi protiv lokalne zadruge, čije je članove Leko, prema optužbama, terorizirao po njegovom nalogu. Svaki Lekin zločin bio je korak u Vukasovom planu preuzimanja kontrole, a sada bi upravo ti koraci mogli dovesti do njegovog vlastitog pada.

Vjerica, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok Leko čeka suđenje iza rešetaka, u mjestu vlada mješavina opreznog optimizma i strepnje. Njegovo uhićenje slavi se kao prva velika pobjeda, no svi su svjesni da je Ante Vukas još uvijek na slobodi i spreman uzvratiti udarac. Borba za pravdu tek je počela, a pitanje koje sada svi postavljaju nije hoće li, nego kada će pasti sljedeća figura u Vukasovoj mreži.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Kata se neočekivano izlane o Zorinoj trudnoći, a Sikirica pronalazi ključne dokaze

Tko je uopće stari Radonić? Bogat, utjecajan i ključan za prošlost prevaranata Vice i Manuele

Dvije stvarnosti sestara Runje: Cvita gradi iluziju, a Zora sve teže skriva istinu

Novi detalji iz prošlosti Vice i Manuele! Radili su za istog čovjeka na drugom kraju svijeta: 'Evo nas opet...'

Ljubav je prevladala! Rajka i Ranko u dugo iščekivanom poljupcu

Vi ste odlučili! Evo tko Katarini iz 'Divljih pčela' bolje stoji - rezultati ankete su jasni

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost