Uhvaćeni u lažima, ali Vice ima asa u rukavu: 'Vidio sam što si napravio Vukasu'

Umjesto očekivanog kraja njihove priče u 'Divljim pčelama', otkriće je pokrenulo lavinu ucjena i prijetnji koje su iz temelja promijenile odnose snaga i na površinu izvukle još mračnije zločine.

Krah savršene laži

Sve je počelo kada je Milan Čavka zatekao Vicu i Manuelu u trenutku strasti, čime je njihova savršeno izgrađena fasada pukla. "E, pa sad sam vas otkrio, stoko jedna", zagrmio je, ne skrivajući bijes zbog njihove obmane. Pritisnuta uza zid, Manuela je priznala istinu koja je sve promijenila: "Ja sam mu cura još iz Čilea". Milanova reakcija bila je brza i nemilosrdna. Hladnokrvno je izbacio Manuelu iz kuće, dajući joj samo deset sekundi da pokupi svoje stvari i nestane. Za njega, priča je time bila završena, a laž kažnjena. No, nije računao na to da Vice ima još jednog, puno opasnijeg asa u rukavu.

Vice, Manuela, Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Neočekivani preokret: Ucjenjivač postaje ucijenjeni

U napetom sučeljavanju koje je uslijedilo, Vice, naizgled stjeran u kut, povukao je potez koji nitko nije očekivao. Iako je priznao poraz riječima "Uhvatio si nas", ubrzo je preuzeo potpunu kontrolu nad situacijom. Hladno je iznio svoju kartu, otkrivši da je svjedočio Milanovom zločinu. "Vidio sam te kako si izbo Ivicu. Imam dokaze za to", rekao je Vice, a prijetnja protjerivanjem postala je beznačajna u usporedbi s onim što je Milan mogao izgubiti. Vice je udario tamo gdje najviše boli, podsjetivši Milana na moguću reakciju njegova gazde, Ante Vukasa, kad sazna da mu je odani sluga "skoro ubio rođenog brata".

Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Pakt šutnje zapečaćen

Suočen s prijetnjom zatvora i Antinim gnjevom, Milan nije imao izbora. Njegova nadmoć nad Vicom i Manuelom istopila se u trenu. Vice je postavio jasne uvjete za njihov novi, iznuđeni dogovor. "Ti ćeš šutjeti, ja ću šutjeti i sve će biti isto kao i prije Manuele", rekao je, uspostavljajući pakt temeljen na dvije tajne - jednoj o lažnoj ljubavi, a drugoj o pokušaju ubojstva. Milan, do tada onaj koji je provodio pravila, sada je postao zarobljenik vlastite prošlosti. Manuela je otišla, barem zasad. Međutim, u mjestu je uspostavljen novi, opasan mir. Dva muškarca, povezana mračnom tajnom, prisiljena su na šutnju.

Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL