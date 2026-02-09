Uhvatite posljednju priliku za obilazak seta i druženje s glumcima 'Divljih pčela'! Evo kako se prijaviti

Gledatelji 'Divljih pčela' uskoro će imati jedinstvenu priliku zakoračiti u svijet jedne od najgledanijih domaćih serija. U sklopu posebne akcije i nagradne igre, RTL otvara svoja vrata publici i pozivaju obožavatelje na ekskluzivan obilazak seta i druženje s glumcima.
Poseban poziv gledateljima uputio je i glumac Amar Bukvić, koji je poručio:
"Drage gledateljice i gledatelji RTL-a, pozivamo vas da nam se pridružite na danu otvorenih vrata seta 'Divljih pčela'."
U nastavku priloga, glumica Ana Marija Veselčić dodatno je pojasnila detalje akcije:
"Sokolice i ja vas pozivamo da se prijavite, ali morate biti brzi jer je rok ograničen."
Što sve posjetitelje očekuje na setu, otkrila je i glumica Margarita Mladinić:
"Možete očekivati obilazak našeg seta, upoznavanje s glumcima i magičan uvid iza kulisa serije."
Kako se prijaviti?
Dan otvorenih vrata održat će se u četvrtak, 12. veljače od 17 do 19 sati, a svi zainteresirani mogu se prijaviti slanjem e-maila na adresu:
danotvorenihvrata@rtl.hr
Prijave su otvorene do utorka, 10. veljače, a broj mjesta je ograničen, stoga organizatori pozivaju gledatelje da ne čekaju posljednji trenutak.
Ako ste ikada poželjeli iz prve ruke doživjeti atmosferu 'Divlje pčele', upoznati glumce i zaviriti iza kulisa serije koja svakodnevno drži publiku pred malim ekranima, sada je vaša prilika.