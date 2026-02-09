Uhvatite posljednju priliku za obilazak seta i druženje s glumcima 'Divljih pčela'! Evo kako se prijaviti

Gledatelji 'Divljih pčela' uskoro će imati jedinstvenu priliku zakoračiti u svijet jedne od najgledanijih domaćih serija. U sklopu posebne akcije i nagradne igre, RTL otvara svoja vrata publici i pozivaju obožavatelje na ekskluzivan obilazak seta i druženje s glumcima.

Poseban poziv gledateljima uputio je i glumac Amar Bukvić, koji je poručio:

"Drage gledateljice i gledatelji RTL-a, pozivamo vas da nam se pridružite na danu otvorenih vrata seta 'Divljih pčela'."