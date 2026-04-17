Divlje pčele

Ukrast će Antin novac i pobjeći? Ovo je cijeli Terezin opasan plan

Suočeni s nepremostivim preprekama, par kuje odvažan, ali opasan plan za bijeg koji bi ih mogao stajati svega

17.04.2026 21:00

Vođena očajem i željom za zajedničkim životom s Milanom, Tereza je osmislila drastičan korak. Svjesna da im je za bijeg i novi početak potreban novac, otkrila je Milanu svoj plan. "Uzet ćemo one pare koje stoje u kući", predložila je, otkrivajući da zna za postojanje drugog ključa očevog sefa u seriji 'Divlje pčele'.

Novac iz obiteljskog sefa kao jedini izlaz

 Prema njenom planu, ona bi pronašla ključ i osigurala novac. "Ti jedino što trebaš je smislit di ćemo ići", rekla je, stavljajući teret odluke o njihovoj budućnosti na Milana.

Njezin plan, iako riskantan, u njenim očima predstavlja jedini mogući put prema slobodi. Ona je spremna raskinuti sve veze s obitelji i prošlošću kako bi osigurala budućnost s čovjekom kojeg voli, čak i ako to podrazumijeva čin koji bi mnogi smatrali neoprostivom izdajom.

Milan Čavka i Tereza, Divlje pčele
Milan Čavka i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Milanov lom: "Neću izdati čovjeka koji me odgojio"

Međutim, Milan se našao u procjepu između ljubavi i odanosti. Iako beskrajno odan Terezi, ideja o krađi od čovjeka koji ga je odgojio, unatoč svim njegovim manama, za njega je predstavljala prelazak crvene linije. Njegov odgovor bio je odlučan i bolan: "Neću to napraviti. Neću izdati čovika koji me odgojio."

Taj trenutak otkrio je duboki unutarnji sukob koji razdire Milana. S jedne strane je strastvena ljubav prema Terezi i želja da je zaštiti i bude s njom, a s druge osjećaj dužnosti i poštovanja prema čovjeku koji mu je pružio dom. "Mora postojati neko drugo rješenje", očajnički je ponavljao, tražeći izlaz koji ne bi zahtijevao izdaju.

Tereza i Čavka, Divlje pčele
Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Okrutne riječi kao oružje

Suočena s Milanovim oklijevanjem, Tereza je posegnula za bolnim argumentima kako bi slomila njegov otpor. Podsjetila ga je na okrutnost svoga oca, spominjući kako ga je "zatvorio u bunkeru bez hrane i vode". Ciljajući na njegov osjećaj nepripadanja, brutalno mu je poručila: "Nikad nećeš bit Vukas." Njezine riječi bile su osmišljene da ga uvjere kako odanost njenom ocu nema smisla, jer ga on nikada neće smatrati dijelom obitelji.

Kada ni to nije urodilo plodom, postavila mu je ultimatum - mora izabrati između nje i njenog oca. Iako je Milan bez oklijevanja izabrao nju, potvrđujući: "Ako je to pitanje, uvik ću bit s tobon", ostao je čvrst u odluci da neće počiniti krađu. Njegova ljubav bila je neupitna, ali moralne granice bile su jače.

Tereza i Čavka, Divlje pčele
Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Njihova budućnost sada visi o koncu. Dok Tereza vjeruje da je bijeg financiran krađom jedini put do sreće, Milanova odanost prošlosti prijeti da uništi svaku nadu. Ostaje neizvjesno hoće li pronaći kompromis ili će ih ova moralna dilema zauvijek razdvojiti.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

tereza divlje pčele milan čavka divlje pčele divlje pčele
