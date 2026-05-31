Ulazimo u finale sezone 'Divljih pčela'! Prisjetimo se koliko su se naši omiljeni likovi promijenili od prvih epizoda

Od uplašenih djevojaka i muškaraca opterećenih prošlošću do osoba spremnih suočiti se s najvećim istinama o sebi - likovi 'Divljih pčela' prošli su nevjerojatan put. Uoči velikog finala prve sezone prisjećamo se tko se promijenio najviše

icon-close

Od prve epizode pa do danas stanovnici Vrila prošli su kroz ljubavi, izdaje, smrti, obiteljske sukobe i tajne koje su desetljećima bile zakopane. Neki su zbog svega postali jači, neki ranjiviji, a neki su se potpuno promijenili. Uoči završnice prve sezone 'Divljih pčela' pogledali smo kako su se tijekom mjeseci mijenjali naši omiljeni likovi.

Katarina Runje: Od poslušne kćeri do žene koja sama odlučuje o svojoj sudbini

Na početku serije Katarina je bila djevojka koja je živjela prema pravilima svoje obitelji i očekivanjima drugih. Često je stavljala tuđe potrebe ispred svojih, a njezin život obilježavali su osjećaj dužnosti i odgovornosti. Danas gledamo potpuno drukčiju Katarinu. Nakon brojnih tragedija, gubitka oca Andrije, sukoba s Teodorom i tereta koji nosi zbog Petrove smrti, postala je žena koja sama donosi odluke i spremna je preuzeti odgovornost za svoje postupke, bez obzira na posljedice.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora Runje: Od povučene djevojke do žene koja se usudila voljeti

Zora je na početku bila najtiša od sestara Runje. Često je skrivala osjećaje i vlastite želje kako ne bi povrijedila druge. No tijekom sezone prošla je možda i najveću emocionalnu transformaciju. Kroz odnose naučila je otvoriti srce, zauzeti se za sebe i prestati živjeti samo za očekivanja drugih. Danas djeluje mnogo sigurnije nego na početku priče.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita Vukas: Od romantične buntovnice do žene koja pokušava oprostiti

Cvita je od prve epizode bila snažna, glasna i spremna boriti se za ono što želi. No upravo ju je ta tvrdoglavost često dovodila do sukoba. Ljubavni brodolom s Nikolom, izdaja sa Zorom i brojna razočaranja natjerali su je da sazrije. I dalje je temperamentna i borbena, ali danas puno bolje razumije koliko je teško oprostiti ljudima koje voliš.

icon-expand Cvita Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikola Vukas: Od bezbrižnog šarmera do čovjeka koji snosi posljedice svojih odluka

Na početku je Nikola djelovao kao mladić kojemu je život igra. Šarmantan, impulzivan i često vođen emocijama, rijetko je razmišljao o posljedicama. Danas ga gledamo u potpuno drukčijem svjetlu. Ljubavni kaos koji je sam stvorio natjerao ga je da se suoči s vlastitim pogreškama i prvi put ozbiljno razmisli o tome što želi od života.

icon-expand Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Toma Domazet: Od tajanstvenog stranca do čovjeka koji se mora suočiti s prošlošću

Kada je stigao u Vrilo, Toma je bio jedan od najvećih misterija serije. Malo tko je znao što skriva, a još manje kakvu prošlost nosi sa sobom. Kroz sezonu su se počeli otkrivati slojevi njegova karaktera. Iza hladne vanjštine pokazao se čovjek obilježen ratom, gubitcima i tajnama koje ga progone godinama. Danas više nije samo enigma nego jedan od emocionalno najsloženijih likova serije.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana Vukas: Od stroge majke do žene koju sustižu vlastite odluke

Mirjana je na početku djelovala kao osoba koja sve drži pod kontrolom. Bila je autoritet kojem se nitko nije usuđivao suprotstaviti. Kako su tajne počele izlaziti na vidjelo, pokazalo se koliko tereta nosi. Gledatelji su tijekom sezone imali priliku vidjeti njezine ranjivije strane, strahove i osjećaj krivnje koji se krije iza snažnog karaktera.

icon-expand Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Teodora: Od simpatične djevojke do osobe koja je spremna prijeći svaku granicu

Malo koji lik izaziva toliko podijeljenih reakcija kao Teodora. U početku su je mnogi gledatelji doživljavali kao žrtvu okolnosti. No kako je radnja odmicala, pokazalo se koliko može biti manipulativna, proračunata i spremna koristiti tuđe tajne za vlastite ciljeve. Upravo zato je postala jedna od najnepredvidljivijih osoba u Vrilu.

icon-expand Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza: Od djevojke iz zlatnog kaveza do žene koja napokon otvara oči

Tereza je na početku serije djelovala prpošno, naivno i zaštićeno od stvarnog života. Odrasla je u svojevrsnom zlatnom kavezu, okružena ljudima koji su često odlučivali umjesto nje i oblikovali njezin svijet onako kako su mislili da treba izgledati. No sve što je proživjela tijekom sezone postupno ju je promijenilo. Ljubavna razočaranja, obiteljski pritisci i susret sa stvarnošću učinili su je ozbiljnijom i zrelijom. Tereza danas više nije djevojka koja samo prihvaća tuđe odluke - sve jasnije vidi ljude oko sebe, bolje razumije sebe i polako uči kako stati na vlastite noge.

icon-expand Tereza Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Veliko finale pred vratima