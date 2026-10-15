Umjesto slobode, novo razočaranje! Ivica optužio doktora da je njegov pokusni kunić

Odbijanje uzimanja propisanih lijekova i napet razgovor s komisijom natjerali su bolničko osoblje na dodatni oprez. Doktor Hermann je jasno dao do znanja da ne želi riskirati te da pacijent mora ostati na daljnjem promatranju kako bi nastavili s terapijom.

Očekivani odlazak iz bolnice pretvorio se u razočaranje za Ivicu nakon što mu je doktor Hermann priopćio teške vijesti. Liječnik mu je objasnio da je, unatoč velikom napretku od samog prijema u ustanovu, njegovo nedavno ponašanje izazvalo ozbiljnu zabrinutost među stručnjacima.

Suočen s prisilnim ostankom u ustanovi, Ivica nije skrivao nakupljenu gorčinu. Otvoreno je prozvao svog liječnika: "Znao sam da sam tvoj pokusni kunić".

Hermann je pokušao smiriti napetu situaciju, tvrdeći da je odluka o zadržavanju donesena isključivo za Ivičino dobro. Liječnik je istaknuo kako pacijent i dalje povremeno gubi kontrolu nad sobom, što u potpunosti opravdava produžetak medicinskog nadzora.

Iako je Ivica na kraju tiho izustio da razumije situaciju i doktorove riječi, ponovno je kraj sebe počeo zamišljati svog pokojnog sina Josu. Cijela ova epizoda savršeno oslikava koliko složeni i krhki mogu biti odnosi između pacijenata i stručnjaka koji o njima brinu.

Ostaje nam za vidjeti kako će se Ivičina priča dalje rasplesti i hoće li pronaći snage za suradnju s osobljem.

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