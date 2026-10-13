Umjesto suza zbog Milana, Tereza bira provod: Domenika joj priprema zanimljivo iznenađenje

Milan je odlučio prekinuti vezu s Terezom, uvjeravajući je da to čini isključivo za njezino dobro. Smatra kako ju je osudio na život bez muža i djece te da je bolje da se neko vrijeme uopće ne viđaju dok ona sama ne shvati što zaista želi od svog života.
Njegove riječi duboko su povrijedile Terezu, koja mu je jasno dala do znanja da joj ne planira ponovno priuštiti istu bol. "Dva puta si mi srce slomio, a treći put nećeš", odlučno mu je odbrusila, vidno razočarana njegovim povlačenjem.
Emotivno pismo iz Ženeve
Dok Tereza pokušava posložiti svoje misli, Milan se suočava s neočekivanim vijestima iz prošlosti. U ruke mu dolazi emotivno pismo njegove majke Rajke, koje je dobio iz Ženeve. Ona mu piše kako stalno misli na njega te da se odbija vraćati u Vrilo samo kako bi je on ponovno odgurnuo od sebe, napominjući kako ovaj put nipošto neće odustati od svog sina. Ovo majčino javljanje potaknulo ga je na razmišljanje i donošenje jedne odluke koja će kasnije snažno uzdrmati Terezinu svakodnevicu.
Baš u trenucima najveće Terezine tuge, na vratima se pojavljuje Domenika, odlučna u namjeri da se pokaže kao dobra šogorica. Donijevši praline, predlaže Terezi večernji izlazak u grad sa svojim društvom, potajno se nadajući da će je usput upoznati s jednim mladim i slobodnim građevinskim inženjerom.
Tereza isprva pomalo sramežljivo odbija poziv, govoreći da bi radije ostala kod kuće i da nije raspoložena za takva druženja. Ipak, situaciju preokreće Mirjana koja joj bez dlake na jeziku napominje da ionako nema pametnijeg posla. Shvativši da ne želi sjediti i tugovati, Tereza mijenja mišljenje i odlučuje otići s Domenikom. "Mislim da bi meni baš godilo da malo izađem iz ove kuće", zaključuje hrabro, spremna na zabavu u inat Milanu.
Ostaje za vidjeti kako će Milan reagirati kada sazna da se Tereza odlično zabavlja i bez njega te da je brzo prešla preko iznenadnog prekida.
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