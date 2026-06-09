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Divlje pčele

Unatoč Tominom ultimatumu, Mirjana napravila kaos na suđenju

Suđenje Katarini Runje za smrt Petra Vukasa dosegnulo je dramatičan vrhunac kada je za klupu za svjedoke stala Mirjana Vukas, majka pokojnika. Iako se očekivalo da će njezino svjedočenje biti ključno, nitko u sudnici nije bio spreman na potresan i sirov izljev emocija koji je uslijedio, prkoseći svim prijetnjama i dogovorima koji su se odvijali iza zatvorenih vrata

RTL.hr
09.06.2026 08:00

Napetost u sudnici mogla se rezati nožem dok je Mirjana Vukas prilazila mjestu za svjedočenje. Pod golemim pritiskom Tome, koji joj je zaprijetio i naložio da svjedoči u korist optužene Katarine, Mirjana je donijela odluku koja će promijeniti tijek suđenja. Odbacivši Tomin ultimatum-biraj između obitelji, braka i osvete-odlučila je slijediti svoju savjest. "Katarina će platiti, a sve drugo može propasti", odzvanjale su njezine riječi kao najava onoga što slijedi. Upitana je li sigurna da želi dati izjavu, njezin odgovor bio je jasan i odlučan: "Sigurna sam, hoću da me se čuje."

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ti si zlo i gorjet ćeš u paklu"

Nakon što je zatražila i dobila dopuštenje da se izravno obrati optuženoj, Mirjana je svoj iskaz pretvorila u snažnu, emotivnu optužnicu. Gledajući Katarinu ravno u oči, slomljenim glasom punim boli, izrekla je riječi koje su zaledile prisutne. "Godinu dana si nas pustila da živimo u mukama, u sumnji. Gledala si me u oči i govorila da ne znaš, a vidjela si koliko patim i koliko se mučim", započela je Mirjana, dok su joj suze tekle niz lice.

Njezina bol pretvorila se u bijes dok je odbacivala Katarininu obranu. "Da osjetiš moju bol, ne trebaš biti mater, nego trebaš biti čovjek. Nisi ti ništa učinila u samoobrani. Nije to bila nikakva nesreća", nastavila je povišenim tonom, odbacujući svaku mogućnost olakotnih okolnosti. "Ti si ubila moga sina bez da si trebala." Vrhunac njezinog iskaza bila je izravna osuda, izrečena s prezirom i konačnošću: "Katarina, ti si zlo i gorjet ćeš u paklu!"

Mirjana Vukas, Divlje pčele
Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Odbijanje lažnog svjedočenja unatoč prijetnjama

Mirjanina odluka da kaže istinu bila je čin hrabrosti, s obzirom na to da joj je Toma naredio da laže kako bi zaštitio Katarinu, tvrdeći da je sve bio nesretan slučaj i da je njezin sin bio nagle ćudi. Suočena s tim zahtjevom, Mirjana je jasno dala do znanja da preko nekih stvari ne može prijeći. "Prije bi si ruku odrezala", bio je njezin odgovor na prijedlog da lažno svjedoči. 

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Potresno svjedočenje Mirjane Vukas ostavilo je neizbrisiv trag na suđenju. Njezine riječi, ispunjene boli i gnjevom, snažno su odjeknule sudnicom i zacementirale percepciju Katarine kao hladnokrvne ubojice, a ne žrtve. Sudbina Katarine Runje sada se čini izvjesnijom nego ikad, dok cijelo Vrilo s nestrpljenjem iščekuje konačnu presudu.

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