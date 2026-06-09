Unatoč Tominom ultimatumu, Mirjana napravila kaos na suđenju

Napetost u sudnici mogla se rezati nožem dok je Mirjana Vukas prilazila mjestu za svjedočenje. Pod golemim pritiskom Tome, koji joj je zaprijetio i naložio da svjedoči u korist optužene Katarine, Mirjana je donijela odluku koja će promijeniti tijek suđenja. Odbacivši Tomin ultimatum-biraj između obitelji, braka i osvete-odlučila je slijediti svoju savjest. "Katarina će platiti, a sve drugo može propasti", odzvanjale su njezine riječi kao najava onoga što slijedi. Upitana je li sigurna da želi dati izjavu, njezin odgovor bio je jasan i odlučan: "Sigurna sam, hoću da me se čuje."

Nakon što je zatražila i dobila dopuštenje da se izravno obrati optuženoj, Mirjana je svoj iskaz pretvorila u snažnu, emotivnu optužnicu. Gledajući Katarinu ravno u oči, slomljenim glasom punim boli, izrekla je riječi koje su zaledile prisutne. "Godinu dana si nas pustila da živimo u mukama, u sumnji. Gledala si me u oči i govorila da ne znaš, a vidjela si koliko patim i koliko se mučim", započela je Mirjana, dok su joj suze tekle niz lice.

Njezina bol pretvorila se u bijes dok je odbacivala Katarininu obranu. "Da osjetiš moju bol, ne trebaš biti mater, nego trebaš biti čovjek. Nisi ti ništa učinila u samoobrani. Nije to bila nikakva nesreća", nastavila je povišenim tonom, odbacujući svaku mogućnost olakotnih okolnosti. "Ti si ubila moga sina bez da si trebala." Vrhunac njezinog iskaza bila je izravna osuda, izrečena s prezirom i konačnošću: "Katarina, ti si zlo i gorjet ćeš u paklu!"