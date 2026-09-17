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Divlje pčele

Uoči druge sezone 'Divljih pčela', Arija Rizvić uživa punim plućima: Pokazala kako provodi posljednje dane ljeta

Poznata domaća redateljica i glumica Arija Rizvić odlučila je iskoristiti sredinu rujna kako bi uhvatila još malo sunca prije potpunog povratka radnim obavezama, a djelić opuštene atmosfere s obale podijelila je na svojim društvenim mrežama

RTL.hr
17.09.2026 11:54

Na svom Instagram profilu, Arija Rizvić objavila je kratki videozapis i nekoliko fotografija na kojima pozira pod slamnatim suncobranom, uz opis u kojem ističe kako upija posljednje zrake sunca i morske kapljice. U bordo kupaćem kostimu i s upečatljivim sunčanim naočalama, glumica je dočarala pravu ljetnu bezbrižnost. Mokra kosa i opušten izraz lica jasno daju do znanja da su ovi trenuci rezervirani isključivo za odmor daleko od gradske vreve i jakih svjetala reflektora.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, glumica tumači lik Teodore u hit seriji 'Divlje pčele'. Veliko finale prve sezone ostavilo je otvorenima brojna pitanja i natjeralo gledatelje da željno iščekuju nove zaplete! 

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka, 21. rujna od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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