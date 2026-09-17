Uoči druge sezone 'Divljih pčela', Arija Rizvić uživa punim plućima: Pokazala kako provodi posljednje dane ljeta

Na svom Instagram profilu, Arija Rizvić objavila je kratki videozapis i nekoliko fotografija na kojima pozira pod slamnatim suncobranom, uz opis u kojem ističe kako upija posljednje zrake sunca i morske kapljice. U bordo kupaćem kostimu i s upečatljivim sunčanim naočalama, glumica je dočarala pravu ljetnu bezbrižnost. Mokra kosa i opušten izraz lica jasno daju do znanja da su ovi trenuci rezervirani isključivo za odmor daleko od gradske vreve i jakih svjetala reflektora.