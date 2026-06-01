Upoznajte Jaquellea, novog lika iz 'Divljih pčela'! Pere Eranović hit objavom nasmijao pratitelje

Dok gledatelji nestrpljivo iščekuju veliko finale prve sezone Divljih pčela', glumačka ekipa očito se dobro zabavlja i izvan seta. Ovoga puta pratitelje je nasmijao Pere Eranović, koji u seriji utjelovljuje Vicu Radonića.
Na svom Instagram profilu objavio je AI-generiranu fotografiju na kojoj su spojena lica njegova lika Vice i Jakova Vukasa, kojeg u seriji glumi Luka Šegota. Rezultat je potpuno novi "lik", a Eranović je uz fotografiju napisao:
"Uvijek može gore, dame i gospodo."
Potom je dodao i još duhovitiji opis:
"Jaquelle - vanbračni sin Jakova i Vice."
Vica i Jakov među najvažnijim likovima sezone
Zanimljivo je da su upravo Vice Radonić i Jakov Vukas tijekom prve sezone bili među likovima o kojima se najviše raspravljalo. Dok je Vice mjesecima skrivao svoj pravi identitet i tajne iz prošlosti, Jakov je prolazio kroz vlastite obiteljske i emotivne turbulencije.
Možda Jaquelle nikada neće stići u Vrilo, ali jedno je sigurno - Pere Eranović uspio je na trenutak nasmijati publiku usred sve napetije završnice serije.
A dok gledatelji čekaju odgovore na brojna pitanja koja donosi veliko finale, čini se da glumci pronalaze vlastite načine kako skratiti čekanje.