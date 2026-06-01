Divlje pčele

Upoznajte Jaquellea, novog lika iz 'Divljih pčela'! Pere Eranović hit objavom nasmijao pratitelje

Pere Eranović, kojeg gledatelji obožavaju kao Vicu Radonića, podijelio je AI fotografiju nastalu spajanjem njegova lika i Jakova Vukasa te nasmijao pratitelje duhovitim opisom

01.06.2026 14:00

Dok gledatelji nestrpljivo iščekuju veliko finale prve sezone Divljih pčela', glumačka ekipa očito se dobro zabavlja i izvan seta. Ovoga puta pratitelje je nasmijao Pere Eranović, koji u seriji utjelovljuje Vicu Radonića.

Na svom Instagram profilu objavio je AI-generiranu fotografiju na kojoj su spojena lica njegova lika Vice i Jakova Vukasa, kojeg u seriji glumi Luka Šegota. Rezultat je potpuno novi "lik", a Eranović je uz fotografiju napisao:

"Uvijek može gore, dame i gospodo."

Potom je dodao i još duhovitiji opis:

"Jaquelle - vanbračni sin Jakova i Vice."

Instagram priča Pere Eranovića
Instagram priča Pere Eranovića FOTO: Instagram

Vica i Jakov među najvažnijim likovima sezone

Zanimljivo je da su upravo Vice Radonić i Jakov Vukas tijekom prve sezone bili među likovima o kojima se najviše raspravljalo. Dok je Vice mjesecima skrivao svoj pravi identitet i tajne iz prošlosti, Jakov je prolazio kroz vlastite obiteljske i emotivne turbulencije.

Možda Jaquelle nikada neće stići u Vrilo, ali jedno je sigurno - Pere Eranović uspio je na trenutak nasmijati publiku usred sve napetije završnice serije.

A dok gledatelji čekaju odgovore na brojna pitanja koja donosi veliko finale, čini se da glumci pronalaze vlastite načine kako skratiti čekanje.

