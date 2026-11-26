Na fotografijama koje su privukle pozornost pratitelja Sanja Vejnović i Alan Blažević izgledaju iznimno elegantno i modno usklađeno. Dok u radnji serije tumače likove opterećene spletkama, moćima i dubokim tenzijama, ovoga puta u prvi plan došao je opušteniji, glamurozniji trenutak sa zagrebačkog druženja.

Njihova zajednička pojava još jednom potvrđuje koliko se dobro slažu i izvan snimanja, stvarajući zanimljiv kontrast između napete atmosfere u Vrilu i ležernije večernje dinamike.