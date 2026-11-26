Na fotografijama koje su privukle pozornost pratitelja Sanja Vejnović i Alan Blažević izgledaju iznimno elegantno i modno usklađeno. Dok u radnji serije tumače likove opterećene spletkama, moćima i dubokim tenzijama, ovoga puta u prvi plan došao je opušteniji, glamurozniji trenutak sa zagrebačkog druženja.
Njihova zajednička pojava još jednom potvrđuje koliko se dobro slažu i izvan snimanja, stvarajući zanimljiv kontrast između napete atmosfere u Vrilu i ležernije večernje dinamike.
Antagonisti koji drže radnju u napetosti
U 'Divljim pčelama' upravo su likovi koje igraju Sanja Vejnović i Alan Blažević među najupečatljivijim antagonistima priče. Njihove odluke, skrivene namjere i sukobi neprestano podižu uloge te tjeraju ostale likove na teške izbore i nepredvidive poteze.
Publika redovito reagira na svaku njihovu scenu, svjesna da upravo takvi složeni i oštri likovi daju seriji dodatnu težinu i dinamiku koja ne popušta iz epizode u epizodu.
Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.