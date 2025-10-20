Emisije
Uskoro stižu 'Divlje pčele'! Nova RTL-ova serija koja otkriva tajne, strasti i zločin u malom selu

Intrigantni svijet 'Divljih pčela', prepun tajni i vrtloga emocija, gledatelje očekuje uskoro na RTL-u i platformi Voyo. Tri sestre, intrigantne igre moći, zamršeni odnosi, velike tajne male zajednice u selu Vrilo i jedan iznenadni zločin – premisa je to nove napete RTL-ove serije 'Divlje pčele', a gledatelje će uskoro povesti na putovanje u prošlost.

RTL.hr
20.10.2025 10:59

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

Glumačka postava 'Divljih pčela' zasjala u Sinju! Pogledajte fotografije s pretpremijere nove i uzbudljive serije

U Sinju ekskluzivno predstavljena nova RTL-ova dramska serija 'Divlje pčele'!

