Uskoro stižu 'Divlje pčele'! Nova RTL-ova serija koja otkriva tajne, strasti i zločin u malom selu

Najčitanije

Život na vagi Prijatelji u suzama dočekali Domagoja iz 'Života na vagi' i otkrili bolnu istinu: 'Zvali smo te, a ti si izmišljao da imaš temperaturu'

Život na vagi Puknuo led između Dominika i trenera Ede, pale teške riječi zbog jednog poteza: 'Svi me gledaju s osudom, stalno se moram opravdavati!'

Gospodin Savršeni Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako joj je lice izgledalo prije dvije godine: 'Šminku sam stavljala i kad sam išla baciti smeće'

Život na vagi Natjecatelj koji osvoji današnji izazov 'Života na vagi' ima jedini pravo glasa na sljedećem vaganju?