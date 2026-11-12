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Divlje pčele

Uvijek odlična atmosfera! Ovako izgledaju druženja glumačke ekipe na setu 'Divljih pčela'

Jelena Perčin objavila je fotografiju sa snimanja 'Divljih pčela'

RTL.hr
12.11.2026 10:10

Na setu popularne RTL-ove serije 'Divlje pčele' uvijek je odlična radna atmosfera, a glumačka ekipa često dijeli trenutke sa snimanja. Ovog puta je Jelena Perčin, koja je utjelovila Rajku, podijelila fotografiju na kojoj su glumci pozirali s osmijesima na licu. 

Glumačka ekipa RTL-ove serije 'Divlje pčele'
Glumačka ekipa RTL-ove serije 'Divlje pčele' FOTO: Privatni album

Inače, Jelena Perčin glumi Rajku Vukas, sestru zavađene braće koja se nakon života u Švicarskoj vraća u rodno selo Vrilo i donosi dašak modernog svijeta u patrijarhalnu sredinu. Njezin lik opisan je kao glas razuma i pravde. 

Rajka
Rajka FOTO: RTL

"Rajka je prekrasna uloga, rijedak dragulj, i neizmjerno sam zahvalna što sam upravo ja dobila povjerenje produkcije RTL-a da je odigram. Ona nije tako eksplicitna i atraktivna na prvi dojam kao Marta iz 'Sjena prošlosti'; ona je sitni vez" koji će se tek razvijati kroz epizode i jedna posebna duša koja će, sigurna sam, i publici biti dojmljiva", ispričala je glumica. 

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

jelena perčin divlje pčele
Divlje pčele

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