Uvijek odlična atmosfera! Ovako izgledaju druženja glumačke ekipe na setu 'Divljih pčela'

Na setu popularne RTL-ove serije 'Divlje pčele' uvijek je odlična radna atmosfera, a glumačka ekipa često dijeli trenutke sa snimanja. Ovog puta je Jelena Perčin, koja je utjelovila Rajku, podijelila fotografiju na kojoj su glumci pozirali s osmijesima na licu.

Inače, Jelena Perčin glumi Rajku Vukas, sestru zavađene braće koja se nakon života u Švicarskoj vraća u rodno selo Vrilo i donosi dašak modernog svijeta u patrijarhalnu sredinu. Njezin lik opisan je kao glas razuma i pravde.

"Rajka je prekrasna uloga, rijedak dragulj, i neizmjerno sam zahvalna što sam upravo ja dobila povjerenje produkcije RTL-a da je odigram. Ona nije tako eksplicitna i atraktivna na prvi dojam kao Marta iz 'Sjena prošlosti'; ona je sitni vez" koji će se tek razvijati kroz epizode i jedna posebna duša koja će, sigurna sam, i publici biti dojmljiva", ispričala je glumica.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.