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Divlje pčele

Večeras od 20.15 'Divlje pčele' ponovno zuje: Kate čeka suđenje, a Ante Vukas planira bijeg!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u s prikazivanjem kreće druga sezona omiljenih 'Divljih pčela'! Dok se čeka izricanje presude Katarini, u Vrilu raste napetost. Kate sve pokušava podnijeti dostojanstveno, razmišljajući o sestrama, Jakovu i njihovoj budućnosti koja se možda nikada neće ostvariti

RTL.hr
21.09.2026 11:13

Već prva epizoda druge sezone omiljene RTL-ove serije, večeras od 20.15 sati, donosi brojne obrate.

Dok se čeka izricanje presude Katarini, u Vrilu raste napetost. Kate sve pokušava podnijeti dostojanstveno, razmišljajući o sestrama, Jakovu i njihovoj budućnosti koja se možda nikada neće ostvariti.

Mirjana, Divlje pčele
Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora je na rubu snaga, a Stipan i baba Ljuba pokušavaju je utješiti. U isto vrijeme, Cvita utjehu traži u sinu, a Mirjana je žestoko napadne kad dozna da je odlučila ići na suđenje i biti podrška sestri.

Tužitelj i dalje kopa po Vukasovim poslovima i traži nepravilnosti, a najavljena su i uhićenja. Ante je svjestan da protiv njega postoje dokazi i planira bijeg. Prije toga, odluči imenovati nasljednika i jednome članu svoje obitelji postaviti zamku ne bi li vidio koliko mu je uistinu odan.

Vukasi, Divlje pčele
Vukasi, Divlje pčele FOTO: RTL

Karmela i Jakov su zabrinuti za Ivicu, no on glumi da je sve u redu. Međutim, potajno uzima pištolj i izlazi iz kuće...

Badurina je na rubu da iz zarobljenika izvuče informacije o smrti svoga sina. Hoće li Domazet konačno pasti?

Prvu napetu epizodu nove sezone 'Divljih pčela' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u.

divlje pčele
Divlje pčele

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