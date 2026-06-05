Večeras slijedi pretposljednja epizoda sezone 'Divljih pčela': Ivica nestaje, a Vice bježi iz Vrila

Nakon što je primio vijest da su dokazi o Josipovu slučaju odbačeni, Ivica nestaje. Cijelo mjesto je zabrinuto. U odsustvu, Ivica kriomice nabavlja pištolj.
S druge strane, Ante i dio obitelji slave odbacivanje dokaza, a Domazet je zabrinut zbog moguće Vukasove odmazde.
Luce govori Krsti da ne širi vijest o njezinoj trudnoći, no on si ne može pomoći.
Nakon što se Teodora napokon pristala razvesti od Jakova, Ksenija povlači neočekivani potez. Jakov donosi Kati vijest o razvodu i obećava joj da će s njom ostati zauvijek.
Vice misli da je sve sredio u svoju korist te nakon potpisanog razvoda odlazi iz Vrila s koferom novca. No na izlasku ga netko neočekivano presreće...
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