Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Večeras slijedi pretposljednja epizoda sezone 'Divljih pčela': Ivica nestaje, a Vice bježi iz Vrila

Napetosti u Vrilu na samom su vrhuncu, a od 20.15 sati pred gledateljima je pretposljednja epizoda sezone omiljene RTL-ove serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
05.06.2026 10:35

Nakon što je primio vijest da su dokazi o Josipovu slučaju odbačeni, Ivica nestaje. Cijelo mjesto je zabrinuto. U odsustvu, Ivica kriomice nabavlja pištolj.

S druge strane, Ante i dio obitelji slave odbacivanje dokaza, a Domazet je zabrinut zbog moguće Vukasove odmazde.

Teodora Vukas, Divlje pčele
Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Luce govori Krsti da ne širi vijest o njezinoj trudnoći, no on si ne može pomoći. 

Nakon što se Teodora napokon pristala razvesti od Jakova, Ksenija povlači neočekivani potez. Jakov donosi Kati vijest o razvodu i obećava joj da će s njom ostati zauvijek.

Jakov i Katarina, Divlje pčele
Jakov i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Vice misli da je sve sredio u svoju korist te nakon potpisanog razvoda odlazi iz Vrila s koferom novca. No na izlasku ga netko neočekivano presreće...

Vice, Divlje pčele
Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

divlje pčele ivica divlje pčele vice divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Moćnici ih izvukli? Svi dokazi protiv Vukasa su odbačeni

Presudna večera za obitelj Vukas! Marko ucjenjuje Vicu osmrtnicom, istina večeras izlazi na vidjelo

Bili su strastveni ljubavnici, a sada se mrze? Toma pritisnuo Mirjanu i optužio za najgore

Karmela zaprosila Ivicu! Dosta joj je čekanja: 'Moram znati, hoćemo li provesti život skupa ili nećemo?'

Milan je oslobodio Terezu, no njihova prava agonija tek počinje

Stiže beba! Luce i Krsto postat će najslađi roditelji

Pročitaj na Net.hr
Barbara Đinović o trudnoći: 'Najveći izazov mi je usporiti, a pripreme za bebu su krenule'
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'