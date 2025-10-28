Velika inozemna karijera, prestižno svjetsko obrazovanje i briljantna izvedba! Alan Blažević vlada Vrilom kao Ante Vukas

icon-close

"Ni njegov brk ne bih nosio, a kamoli njegove radnje", kroz smijeh priča Alan Blažević o Anti Vukasu. Utjelovio je, naime, u nadolazećoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' glavnog antagonista, najmoćnijeg čovjeka, oca četvero djece i glavu najbogatije obitelji u selu Vrilu. Mora dobiti ono što želi pod svaku cijenu, a kada mu se netko, poput Katarine Runje (Ana Marija Veselčić), suprotstavi, nađe se na njegovoj meti. "On je imućan čovjek koji nije naviknut čuti 'ne', jako ambiciozan, jako fokusiran na svoje ciljeve koje želi ostvariti i tu je dosta skrupulozan, mada ja kao glumac ga ne smijem toliko gledati negativno jer moram pronalaziti u njemu nešto pozitivno. I kao glumac, pronalaziš u sebi te nijanse koje bi opravdale određenu reakciju na životna pitanja, tako da je možda moj put kako bih došao do toga drukčiji nego kako je prikazan kroz lik Ante Vukasa, ali te emocije su ipak moje", objašnjava Blažević svoju ulogu i proces gradnje lika kompleksnog kao što je Vukas.

icon-expand Alan Blažević, Divlje pčele FOTO: RTL

Blažević je, naime, sam kroz život uskakao u razne uloge ne bi li ostvario svoje snove - bio je i maneken, i barmen i ličilac stanova. Ovom glumcu dalmatinskih korijena nije nepoznato bilo tijekom života, naime, raditi razne poslove, sve kako bi financirao studij na prestižnoj školi glume 'Lee Strasberg Institute' u New Yorku. Godinama je živio i radio na relaciji između Los Angelesa i New Yorka, a nakon bogatog iskustva u Americi, odlučio se vratiti u Europu - Njemačku u kojoj je odrastao, a potom i Francusku. Tijekom desetljeća aktivnog glumačkog rada, Blažević je ostvario niz zapaženih televizijskih i filmskih uloga širom Europe, ne zanemarujući ni domaće tržište. Upravo stoga, veseli ga uloga u 'Divljim pčelama', posebice u podneblju bliskom njegovom rodnom kraju.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

"Ritam je ambiciozan, kao i uvijek kad je o ovakvom tipu serije riječ, to je u prirodi formata. Međutim, mislim da su se svi vrlo dobro snašli u tome i da se dobro pronalaze u svome liku. To olakšava situaciju i kreira sinergiju kojoj se uvijek možemo samo radovati kao glumci, kolegijalno, da postoji taj duh i da stvari idu kolektivno u istom smjeru. Zaista, i ekipa i kolege, svi su mi dragi, i rado dolazim na posao. Energija je pozitivna, vidi se da se svatko trudi dati doprinos projektu. Mogu samo potvrditi da je jako lijepo. Scene vježbamo gdje god stignemo, u hodu, u prolazu, u pauzi", pun je riječi hvale Blažević.

icon-expand Sanja Vejnović i Alan Blažević FOTO: RTL

Niz godina poznaje Sanju Vejnović, koja u seriji igra Antinu suprugu Mirjanu! "Sa Sanjom Vejnović, koja mi igra suprugu Mirjanu, znam se niz godina. Amar Bukvić i ja također smo već surađivali na jednoj seriji. Mladi glumci, nova generacija, nisam ih poznavao, ali oduševljen sam! Profesionalan pristup poslu, pozitiva, energija koju donose, kreativnost, kako se unose u situaciju", otkriva glumac.

icon-expand Obitelj Vukas FOTO: RTL

Autentična priča, impresivan set i vrijeme u koje gledatelje vraćaju 'Divlje pčele', velika su inspiracija i Alanu Blaževiću. "Set je fantastičan, stvarno impresivan, puno rada je uloženo i vidi se da se pazilo do najsitnijeg detalja. Stari kamen, zidovi, obrada, namještaj... Impresivno! Lijepo se kretati u tim prostorijama. Sve je to doprinosi autentičnosti i nama u glumi", priča Blažević i dodaje da je o pedesetim godinama prošlog stoljeća slušao kroz djetinjstvo te mu sjećanja pomažu kroz glumački proces. 'Divlje pčele' projekt su kojem se dugo radovao i priželjkivao ga. Gledatelje čeka, kaže, prava poslastica. "Radnja se kreće jako dobro, intrigantna je, likovi su slojeviti, svaki lik ima karakter i zbivanja koja prate taj njegov lik, koja su polivalentna, koja će definirati i mijenjati međusobne odnose. Zanimljivo je i suvremeno, iako je pozicionirano 50-ih godina prošloga stoljeća. Teme su suvremene, gluma je fantastična, mladi glumci su odlični. Publika se svakako ima čemu radovati", zaključio je Ante Blažević. 'Divlje pčele', serija koju ne smijete propustiti, od ponedjeljka, 3. studenog od 20.15 sati na RTL-u!