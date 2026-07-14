Velika večer! Ana Marija Veselčić iz 'Divljih pčela' zablistala na crvenom tepihu pa poručila: 'Lito može početi'

Jedna od najcjenjenijih mladih hrvatskih glumica, Ana Marija Veselčić iz 'Divljih pčela' , podijelila je s pratiteljima na Instagramu dašak glamura i uzbuđenja s premijere novog filma "Koke". Objava je stigla izravno sa 73. Pulskog filmskog festivala gdje je glumica plijenila pažnju na crvenom tepihu u srcu povijesne Arene.

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Kroz pažljivo odabran niz fotografija i kratki video, Veselčić je svojim pratiteljima omogućila da zavire iza kulisa jedne od najiščekivanijih premijera festivala. Od elegantnog poziranja na crvenom tepihu do fotografije s cijelom filmskom ekipom, objava odiše ponosom i srećom. U opisu je glumica jednostavno sažela svoje osjećaje: "Zadovoljna filmom. Zadovoljna outfitom. Lito može početi, a film uskoro u kinima".

Komentari pratitelja, poput "Predivna si jako" i "Joooj predivna", samo su potvrdili da je njezin sjaj te večeri bio zamijećen.