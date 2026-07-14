Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Velika večer! Ana Marija Veselčić iz 'Divljih pčela' zablistala na crvenom tepihu pa poručila: 'Lito može početi'

Glumica Ana Marija Veselčić iz 'Divljih pčela' zablistala na premijeri filma

RTL.hr
14.07.2026 09:00

Jedna od najcjenjenijih mladih hrvatskih glumica, Ana Marija Veselčić iz 'Divljih pčela', podijelila je s pratiteljima na Instagramu dašak glamura i uzbuđenja s premijere novog filma "Koke". Objava je stigla izravno sa 73. Pulskog filmskog festivala gdje je glumica plijenila pažnju na crvenom tepihu u srcu povijesne Arene. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Velika premijera

Kroz pažljivo odabran niz fotografija i kratki video, Veselčić je svojim pratiteljima omogućila da zavire iza kulisa jedne od najiščekivanijih premijera festivala. Od elegantnog poziranja na crvenom tepihu do fotografije s cijelom filmskom ekipom, objava odiše ponosom i srećom. U opisu je glumica jednostavno sažela svoje osjećaje: "Zadovoljna filmom. Zadovoljna outfitom. Lito može početi, a film uskoro u kinima".

Komentari pratitelja, poput "Predivna si jako" i "Joooj predivna", samo su potvrdili da je njezin sjaj te večeri bio zamijećen.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Ova premijera samo je još jedna u nizu uspjeha za Anu Mariju Veselčić. Rođena 1994. godine, ova glumica i stalna članica ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu već je ostvarila impresivnu karijeru. Domaćoj je publici najpoznatija po ulozi Katarine Runje u RTL-ovoj hit seriji 'Divlje pčele'.

ana marija veselčić divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Pamtimo ga iz 'Karaule', glumio je uz bok Kate Winslet, a u Lijepu Našu vraćaju ga 'Specijalisti Zagreb': 'Pravi projekt u pravom trenutku!'

Dok nam Kate već nedostaje, Ana Marija Veselčić o drugoj sezoni 'Divljih pčela' poručuje: 'Nećemo vas razočarati'

Ana Marija Veselčić za RTL.hr otkrila što gledatelje čeka u 2. sezoni 'Divljih pčela': 'Nećete znati gdje vas čeka novi zaplet'

Kada je priznala zločin, Kate je sa sobom povukla i sestre pod udar zakona

Nakon oproštaja sa Zorom, Kate uputila posljednje riječi Cviti prije priznanja

Dokle Toma može primati udarce? Kate je prema njemu potpuno hladna i grublja nego ikad prije

Pročitaj na Net.hr
Borba s drogom, alkoholom i demonima: Ovo su najšokantnija izdanja legendarne Amy Winehouse
Nakon naporne sezone Dajana Čuljak otkrila planove za ljeto i priznala što joj se dogodilo na moru
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde