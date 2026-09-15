Veliki dan za zvijezdu 'Divljih pčela': Margarita Mladinić ostvarila važan životni cilj

Uz kratak i jasan opis "Magistra glume says hi", Margarita je objavila seriju fotografija koje odišu čistom srećom i ponosom. Na njima pozira ispred zgrade Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, okružena obitelji i prijateljima koji su s njom podijelili ovaj važan trenutak. S osmijehom od uha do uha, glumica u rukama drži bukete cvijeća i, ono najvažnije, svoj diplomski rad.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

U krupnom planu vidljiv je i naslov njezinog pisanog rada, "Tijelo kao glavni glumčev alat", čime je zaokružila svoje formalno obrazovanje na jednoj od najcjenjenijih institucija u regiji. Stjecanje magisterija na zagrebačkoj Akademiji predstavlja značajno postignuće i krunu višegodišnjeg truda i predanosti. To su prepoznali i njezini kolege i prijatelji, koji su joj u komentarima uputili brojne čestitke. "Čestitam", "Bravo draga" i "Congrats my girl" samo su neke od poruka podrške koje su se nizale ispod objave.

Podsjetimo, veliko finale prve sezone ostavilo je otvorenima brojna pitanja i natjeralo gledatelje da željno iščekuju nove zaplete! Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka, 21. rujna od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.