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Divlje pčele

Veliki dan za zvijezdu 'Divljih pčela': Margarita Mladinić ostvarila važan životni cilj

Mlada splitska glumica Margarita Mladinić, koju publika najbolje poznaje po ulozi Tereze Vukas u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu iznimno sretnu vijest. Uspješno je završila svoje obrazovanje na prestižnoj Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i time stekla titulu magistre glume, a svojim je postignućem razveselila brojne kolege i obožavatelje

RTL.hr
15.09.2026 11:40

Uz kratak i jasan opis "Magistra glume says hi", Margarita je objavila seriju fotografija koje odišu čistom srećom i ponosom. Na njima pozira ispred zgrade Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, okružena obitelji i prijateljima koji su s njom podijelili ovaj važan trenutak. S osmijehom od uha do uha, glumica u rukama drži bukete cvijeća i, ono najvažnije, svoj diplomski rad.

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U krupnom planu vidljiv je i naslov njezinog pisanog rada, "Tijelo kao glavni glumčev alat", čime je zaokružila svoje formalno obrazovanje na jednoj od najcjenjenijih institucija u regiji. Stjecanje magisterija na zagrebačkoj Akademiji predstavlja značajno postignuće i krunu višegodišnjeg truda i predanosti. To su prepoznali i njezini kolege i prijatelji, koji su joj u komentarima uputili brojne čestitke. "Čestitam", "Bravo draga" i "Congrats my girl" samo su neke od poruka podrške koje su se nizale ispod objave.

Podsjetimo, veliko finale prve sezone ostavilo je otvorenima brojna pitanja i natjeralo gledatelje da željno iščekuju nove zaplete! Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka, 21. rujna od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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