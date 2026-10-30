Veliki preokret u 'Divljim pčelama'! Eva se pridružuje bijegu iz zatvora

U napetom razgovoru u zatvorskom dvorištu odigrala se ključna scena između Eve i Katarine Runje. Katarina je priznala plan za bijeg, no situacija je brzo eskalirala kada je Eva ispričala jezivu priču iz svoje prošlosti

icon-close

Priznanje o bijegu

Katarina Runje konačno je priznala Evi pravi plan za bijeg iz zatvora. Obećala joj je da može ići s Frankom i Kristinom na slobodu. Ipak, na Evino iznenađenje, otkrila je da sama ne planira sudjelovati u tom pothvatu. Na Evino pitanje zašto ne želi postati bjegunac, Katarina je bila potpuno iskrena o svojim namjerama. "Kriva sam i hoću odslužiti svoju kaznu", poručila joj je odlučno, dodajući da joj nudi mjesto u bijegu ako joj preda ključ. Iako joj je Eva uzvratila da gluplju ženu nije srela, Katarina je ostala pri svojoj odluci da će snositi posljedice svojih djela.

icon-expand icon-close icon-close Eva i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Priča o izdaji

Kako bi jasno dala do znanja što misli o izdaji, Eva je podijelila mračnu priču o razlogu svog boravka iza rešetaka. "Najbolja prija me izdala. Trebale smo skupa otići u Italiju, živjeti zajedno, biti zauvijek slobodne", započela je svoju mračnu ispovijest. Međutim, planove im je pokvario dečko njene prijateljice. "Uhvatila sam ih kako se spremaju na brod za Anconu, bez mene", dodala je, dajući do znanja kako je taj trenutak promijenio sve.

icon-expand Katarina Runje i Eva Parać, Divlje pčele FOTO: RTL

Opasna prijetnja