Veliki preokret u 'Divljim pčelama'! Eva se pridružuje bijegu iz zatvora

Priznanje o bijegu
Katarina Runje konačno je priznala Evi pravi plan za bijeg iz zatvora. Obećala joj je da može ići s Frankom i Kristinom na slobodu. Ipak, na Evino iznenađenje, otkrila je da sama ne planira sudjelovati u tom pothvatu.
Na Evino pitanje zašto ne želi postati bjegunac, Katarina je bila potpuno iskrena o svojim namjerama. "Kriva sam i hoću odslužiti svoju kaznu", poručila joj je odlučno, dodajući da joj nudi mjesto u bijegu ako joj preda ključ.
Iako joj je Eva uzvratila da gluplju ženu nije srela, Katarina je ostala pri svojoj odluci da će snositi posljedice svojih djela.
Priča o izdaji
Kako bi jasno dala do znanja što misli o izdaji, Eva je podijelila mračnu priču o razlogu svog boravka iza rešetaka. "Najbolja prija me izdala. Trebale smo skupa otići u Italiju, živjeti zajedno, biti zauvijek slobodne", započela je svoju mračnu ispovijest.
Međutim, planove im je pokvario dečko njene prijateljice. "Uhvatila sam ih kako se spremaju na brod za Anconu, bez mene", dodala je, dajući do znanja kako je taj trenutak promijenio sve.
Opasna prijetnja
Eva je detaljno opisala svoju osvetu kako bi upozorila Katarinu što ih čeka ako je slučajno izigraju i ostave samu. "Njega sam izbola 30 puta, a nju sam zadavila šalom koji sam joj poklonila", ispričala je hladnokrvno, naglašavajući zlokobnu poruku: "A zatvorski lancun lako posluži kao šal."
Dodatno je zaprijetila Katarini da će joj život pretvoriti u pakao ako sve ne pođe po planu na što joj je Kate odgovorila da ona već živi u paklu.
Hoće li zatvorenice uspjeti realizirati svoj rizični plan, tek ćemo saznati u idućim epizodama. Jedno je sigurno, Eva je jasno dala do znanja da izdaju i greške neće opraštati.
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