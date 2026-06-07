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Divlje pčele

Veliko finale sezone 'Divljih pčela' već je dostupno na platformi Voyo: Pogledajte 150. epizodu prije svih

Prva sezona RTL-ove hit-serije stigla je do samog kraja, a gledatelji finalnu, 150. epizodu već sada mogu pogledati na platformi Voyo

RTL.hr
07.06.2026 07:00

Nakon mjeseci tajni, ljubavi, izdaja, obiteljskih sukoba i velikih preokreta, Divlje pčele' ulaze u svoje veliko finale. Prva sezona serije koja je osvojila gledatelje i iz epizode u epizodu izazivala brojne reakcije stigla je do posljednje, 150. epizode, a svi koji ne žele čekati televizijsko prikazivanje mogu je već sada pogledati na platformi Voyo.

Vrilo je kroz prvu sezonu prošlo sve - od velikih ljubavnih priča i bolnih rastanaka do mračnih tajni koje su godinama bile skrivane. Obitelji su gledatelje uvukle u svijet u kojem nitko nije potpuno nevin, a gotovo svaka istina dolazi s velikom cijenom.

Sestre Runje, Divlje pčele
Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Finale koje donosi rasplete velikih priča

U finalnoj epizodi gledatelje očekuju odgovori na pitanja koja su obilježila završnicu sezone. Hoće li se konačno saznati puna istina o najvećim tajnama Vrila? Tko će dočekati mir, a tko će se morati suočiti s posljedicama svojih odluka?

Katarina, Cvita, Zora, Toma, Nikola, Rajka, Ranko, Mirjana, Ante, Tereza, Milan i brojni drugi likovi prošli su kroz velike promjene, a sada ih čeka trenutak u kojem se mnoge priče moraju slomiti ili zaokružiti.

Mirjana i Ante, Divlje pčele
Mirjana i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Finalna, 150. epizoda prve sezone Divljih pčela' već je dostupna na platformi Voyo. Pogledajte veliko finale prije televizijskog prikazivanja i saznajte kako završava prvo poglavlje priče koja je osvojila gledatelje.

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