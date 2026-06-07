Veliko finale sezone 'Divljih pčela' već je dostupno na platformi Voyo: Pogledajte 150. epizodu prije svih

Nakon mjeseci tajni, ljubavi, izdaja, obiteljskih sukoba i velikih preokreta, Divlje pčele' ulaze u svoje veliko finale. Prva sezona serije koja je osvojila gledatelje i iz epizode u epizodu izazivala brojne reakcije stigla je do posljednje, 150. epizode, a svi koji ne žele čekati televizijsko prikazivanje mogu je već sada pogledati na platformi Voyo.

Vrilo je kroz prvu sezonu prošlo sve - od velikih ljubavnih priča i bolnih rastanaka do mračnih tajni koje su godinama bile skrivane. Obitelji su gledatelje uvukle u svijet u kojem nitko nije potpuno nevin, a gotovo svaka istina dolazi s velikom cijenom.