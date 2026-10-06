Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Veliko slavlje kod Vukasa: Marko zaprosio Domeniku, a u pozadini se kuje opasan posao

Kod obitelji Vukas sprema se veliko slavlje povodom zaruka Marka i Domenike. Dok se u obiteljskoj kući užurbano priprema bogata trpeza, u pozadini se odvijaju tajni dogovori oko pranja novca od opijumskog maka

RTL
06.10.2026 21:30

Sumnjivi poslovi i pranje novca

Marko i Milan duboko su zagazili u ilegalne poslove uzgoja opijumskog maka, a skrivena polja donose im ogromnu zaradu. Kako bi prikrili tragove golemog bogatstva, obratili su se Stojanu, Domenikinom ocu, s kojim užurbano dogovaraju pranje novca. Stojan je pristao na suradnju, ali uz čvrst uvjet da uzme proviziju od dvadeset posto za svaki oprani dinar.

Iako su se pregovori na trenutke činili napetima, dogovor je postignut uz jasno Stojanovo upozorenje da apsolutno nitko ne smije znati za novac dok se posao ne osigura. Mladi Marko tom je prilikom stidljivo najavio i jedno posebno iznenađenje koje priprema za Stojanovu kćer, zbog čega je budući punac dodatno naglasio važnost opreza s novcem.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Zaruke i izostanak Ante Vukasa

Iznenađenje o kojem se pričalo zapravo su zaruke, jer je Marko odlučio službeno zaprositi Domeniku. Ipak, slavlje neće proći u punom sastavu jer nekim bliskim ljudima okolnosti ne dopuštaju dolazak. Anti Vukasu izuzetno je žao što ne može prisustvovati ovom važnom događaju, no jasno je poručio da će sigurno biti tu kada dođe vrijeme za vjenčanje.

A i u obiteljskoj kući je atmosfera itekako užurbana, a glavnu riječ oko večere vodi majka Mirjana. Jasno je dala do znanja da se ovdje radi o spajanju dviju obitelji te da se pred budućim prijateljima jednostavno ne smiju osramotiti.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Iz konobe će se iznijeti najbolje butelje vina koje se čuvaju samo za posebne prilike. Na pažljivo osmišljenom jelovniku naći će se domaća goveđa juha, a glavno jelo bit će meso i mladi krumpir s ružmarinom pripremljen ispod peke.

Kako bi sve završilo na najslađi mogući način, gosti će se zasladiti tradicionalnom rožatom. Obitelj je odlučna u namjeri da večera prođe savršeno, zanemarujući barem na trenutak sve opasne tajne koje se kriju u pozadini.

Dok se čaše budu dizale u čast Marka i Domenike, ostaje za vidjeti koliko će dugo tajna o opijumskom maku ostati skrivena. Mjesto Vrilo, čini se, tek čekaju prava uzbuđenja.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele marko vukas ante vukas mirjana vukas
Divlje pčele

Katarinin život pretvorio se u noćnu moru: Krneta kontrolira svaki njezin korak

Moglo bi te zanimati

Večeras počinje nova era 'Divljih pčela': Omiljeni likovi više ne izgledaju isto, a stiže i pojačanje!

Ljubav ili interes? Marinove namjere prema Zori donose sve više pitanja

Krneta odveo Katarinu svojoj kući, a onda joj priredio neočekivanu večeru: 'Odlučio sam te promovirati'

Zora zapjevala pred žirijem, a onda je uslijedio hladan tuš: 'Stoji tamo kao kip Majke Božje'

Nikola priznao da je izdao vlastitog oca, on je tužitelju predao dokaze protiv Ante

Marko usred noći nasrnuo na Nikolu: 'Samo preko mene mrtvog'

Pročitaj na Net.hr
'Svojoj tuzi dajem pokret': Petra Svrtan o majci Nini Erak, obitelji i magiji kazališta
Thompson pred okršaj u Splitu podsjetio na svoj veliki hit: 'Kad nam srca tuku zajedno'
A$AP Rocky nastupa u Zagrebu, a kod kuće ga čeka Rihanna: Ovo su njezine najvruće fotke
Od Modrićeve Vanje do Gvardiolove Lu: Pogledajte žene koje su osvojile srca Vatrenih
Iva Čagalj istražuje London: Pogledajte gdje izlazi i što nosi kći popularnog pjevača
Fatalna redateljica Sam Taylor-Johnson: Na setu je zavela 23 godine mlađeg tinejdžera
Jane Seymour očarao Split: Pokazala gdje je uživala u kavi i prefinom pecivu sa špinatom
Pretučen Zoran Marjanović, osumnjičeni za ubojstvo supruge Jelene: Zadobio teške ozljede
Glumac Mark Mortimer izgubio bitku s rakom: 'Od svih titula najvažnije su mu bile suprug i tata'
Prepoznajete li Indiru? U društvu Marka Grubnića ovako se zabavljala prije točno 20 godina