Veliko slavlje kod Vukasa: Marko zaprosio Domeniku, a u pozadini se kuje opasan posao

Sumnjivi poslovi i pranje novca
Marko i Milan duboko su zagazili u ilegalne poslove uzgoja opijumskog maka, a skrivena polja donose im ogromnu zaradu. Kako bi prikrili tragove golemog bogatstva, obratili su se Stojanu, Domenikinom ocu, s kojim užurbano dogovaraju pranje novca. Stojan je pristao na suradnju, ali uz čvrst uvjet da uzme proviziju od dvadeset posto za svaki oprani dinar.
Iako su se pregovori na trenutke činili napetima, dogovor je postignut uz jasno Stojanovo upozorenje da apsolutno nitko ne smije znati za novac dok se posao ne osigura. Mladi Marko tom je prilikom stidljivo najavio i jedno posebno iznenađenje koje priprema za Stojanovu kćer, zbog čega je budući punac dodatno naglasio važnost opreza s novcem.
Zaruke i izostanak Ante Vukasa
Iznenađenje o kojem se pričalo zapravo su zaruke, jer je Marko odlučio službeno zaprositi Domeniku. Ipak, slavlje neće proći u punom sastavu jer nekim bliskim ljudima okolnosti ne dopuštaju dolazak. Anti Vukasu izuzetno je žao što ne može prisustvovati ovom važnom događaju, no jasno je poručio da će sigurno biti tu kada dođe vrijeme za vjenčanje.
A i u obiteljskoj kući je atmosfera itekako užurbana, a glavnu riječ oko večere vodi majka Mirjana. Jasno je dala do znanja da se ovdje radi o spajanju dviju obitelji te da se pred budućim prijateljima jednostavno ne smiju osramotiti.
Iz konobe će se iznijeti najbolje butelje vina koje se čuvaju samo za posebne prilike. Na pažljivo osmišljenom jelovniku naći će se domaća goveđa juha, a glavno jelo bit će meso i mladi krumpir s ružmarinom pripremljen ispod peke.
Kako bi sve završilo na najslađi mogući način, gosti će se zasladiti tradicionalnom rožatom. Obitelj je odlučna u namjeri da večera prođe savršeno, zanemarujući barem na trenutak sve opasne tajne koje se kriju u pozadini.
Dok se čaše budu dizale u čast Marka i Domenike, ostaje za vidjeti koliko će dugo tajna o opijumskom maku ostati skrivena. Mjesto Vrilo, čini se, tek čekaju prava uzbuđenja.
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