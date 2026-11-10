Veljko, Brico i Jerko posjećuju nestabilnog Ivicu i pokušavaju ga oraspoložiti

Nakon što je Ivica izašao iz bolnice, obitelj i prijatelji pokušavaju mu pomoći da prebrodi psihičku nestabilnost

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Teški dani za Ivicu

Nakon povratka iz bolnice, Ivica se bori s teškom psihičkom nestabilnošću koja zabrinjava njegove najbliže. Jakov je posebno pogođen stanjem u kojem se nalazi njegov prijatelj te ne skriva koliko mu je teško gledati ga takvog svaki dan. "Jedva da uspijem izvući iz njega dvije tri riječi", priznao je Jakov Rajki, dodajući kako ga neprestano muči briga kada mora otići na posao, pitajući se u kakvom će stanju zateći Ivicu kada se vrati kući.

Slobodan dan za briškulu

Svjesni da Ivici sada najviše treba dobro društvo kako ne bi tonuo u crne misli, prijatelji daju sve od sebe da ga oraspolože. Tako mu je na vrata pokucao Veljko, odlučan u namjeri da barem na kratko vrati osmijeh na Ivičino lice. "Uzeo sam slobodan dan samo da te mogu dobiti na briškuli", rekao mu je Veljko odmah s vrata, pokazujući da je spreman na sve kako bi ga izvukao iz apatije i potaknuo na druženje.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL.hr

Smijeh kao najbolji lijek

Tijekom partije karata, Veljko se potrudio održati opuštenu atmosferu prepričavajući svoje brojne anegdote i zgode iz Amerike. Posebno je htio nasmijati Ivicu pričom o svom prvom letu avionom i strahu od odlaska na toalet tijekom leta. "Ja sam trebao ići na WC pa se mislim kako je u avionu WC isto onakav kakav u vlaku. Znaš da je rupa kad uđeš unutra", prepričavao je Veljko svoje strahove, nadajući se da će njegova iskrenost i humor pomoći Ivici da barem nakratko zaboravi na svoje probleme.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL