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Divlje pčele

Veljko ostao bez svega, ali Karmela ga nije zaboravila: 'Ova kavana jednako je tvoja kao i moja'

Veljko se slama i napokon priznaje Karmeli pravu istinu o svom povratku iz Amerike. Njihov emotivni razgovor donio je neočekivane odluke koje će promijeniti budućnost kavane

RTL.hr
28.10.2026 10:00

Priznanje i podrška

Veljko više nije mogao skrivati tajnu pa je Karmeli otvorio dušu o tome kako je u Americi ostao bez novca zbog prevare i vratio se ozlijeđen. Umjesto osude, Karmela mu je pružila ruku spasa i nevjerojatnu podršku.

"Koliko puta si ti meni pomogao u nevolji. Ova je kavana jednako tvoja kao i moja", rekla mu je odlučno. Objasnila je kako će sada poslovanje dijeliti na tri dijela, s Krstom koji je uložio svoj novac u posao.

Emotivan trenutak

Njihov razgovor ubrzo je prerastao u iznimno dirljiv i iskren trenutak. Karmela se prisjetila kako je Veljko u prošlosti spasio njezinu kavanu te mu je priznala koliko joj zapravo znači u životu.

"Ja roditelja više nemam, a nemam ni djece. Uz Ivicu i Jakova, ti mi dođeš kao najbliži rod", emotivno mu je poručila Karmela.

"Ova kavana, tvoja pregača i tvoja tacna tebe Veljko uvijek čekaju tu", dodala je.

Karmela, Divlje pčele
Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Neraskidiva povezanost

Dirnut njezinim iskrenim riječima i spremnošću da mu vrati njegovo mjesto za šankom, Veljko joj je uzvratio jednakom toplinom. Priznao joj je da mu je ona kao sestra, čime su još jednom potvrdili svoju duboku povezanost usprkos svim nedaćama.

Kako to obično biva u dobrom društvu, teška atmosfera brzo se opustila, a Veljka su zbog njegove neslavne prekooceanske epizode kasnije u šali nazvali "amerikenjac".

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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