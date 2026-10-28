Veljko ostao bez svega, ali Karmela ga nije zaboravila: 'Ova kavana jednako je tvoja kao i moja'

Veljko se slama i napokon priznaje Karmeli pravu istinu o svom povratku iz Amerike. Njihov emotivni razgovor donio je neočekivane odluke koje će promijeniti budućnost kavane

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Priznanje i podrška

Veljko više nije mogao skrivati tajnu pa je Karmeli otvorio dušu o tome kako je u Americi ostao bez novca zbog prevare i vratio se ozlijeđen. Umjesto osude, Karmela mu je pružila ruku spasa i nevjerojatnu podršku. "Koliko puta si ti meni pomogao u nevolji. Ova je kavana jednako tvoja kao i moja", rekla mu je odlučno. Objasnila je kako će sada poslovanje dijeliti na tri dijela, s Krstom koji je uložio svoj novac u posao.

Emotivan trenutak

Njihov razgovor ubrzo je prerastao u iznimno dirljiv i iskren trenutak. Karmela se prisjetila kako je Veljko u prošlosti spasio njezinu kavanu te mu je priznala koliko joj zapravo znači u životu. "Ja roditelja više nemam, a nemam ni djece. Uz Ivicu i Jakova, ti mi dođeš kao najbliži rod", emotivno mu je poručila Karmela. "Ova kavana, tvoja pregača i tvoja tacna tebe Veljko uvijek čekaju tu", dodala je.

icon-expand icon-close icon-close Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

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