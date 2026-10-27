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Divlje pčele

Veljko u Americi izgubio sav novac, a onda jedva izvukao živu glavu

Brico napokon saznaje pravu istinu o Veljkovom neslavnom povratku iz Amerike. Iako je otišao s velikim nadama u bolji život, vratio se potpuno bez novca

RTL.hr
27.10.2026 20:30

Veljko je u Americi radio teške fizičke poslove, od tvornica i popravljanja krovova do konobarenja, samo kako bi uštedio svaki mogući dinar. Spavao je posvuda po podrumima pokušavajući sačuvati novac, a onda je upoznao Talijana Antonija iz Napulja. U početku se činilo da je to susret koji će mu promijeniti život nabolje.

Prevara oko pizzerije

Antonio mu je predložio partnerstvo u otvaranju pizzerije, uvjerivši ga da je to siguran posao na kojem ne mogu pogriješiti. Nakon što su pronašli idealnu, iznimno prometnu lokaciju za lokal, Talijan je zatražio polog za pokretanje posla. Veljko mu je naivno predao svu teško stečenu ušteđevinu.

"Sve sam dao. Sve što sam zaradio", priznao je slomljeni Veljko rođaku Brici, objašnjavajući kako je Talijan nedugo nakon toga jednostavno pobjegao sa svim novcem.

Krvavi obračun

Iako prevaren, Veljko se nije pomirio s gubitkom te je krenuo u očajničku potragu za prevarantom. Kada ga je napokon uspio naći, situacija je brzo eskalirala. "Onda je bilo povuci potegni tamo vamo. I onda su doletjela neka njegova dva bratića i zabili mi nož ovdje u bubreg", prepričao je Veljko stravičan rasplet događaja u kojem je zamalo izgubio život.

Veljko i Brico, Divlje pčele
Veljko i Brico, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon što je gotovo bankrotirao morao se vratiti u rodno Vrilo, iako je to mjesecima odgađao. Na kraju je priznao da ga je bilo sram stati pred obitelj i prijatelje. "Ispa sam budala teška. Nisam moga reći od sramote bogati", zaključio je.

Dodajmo, Veljkovo priznanje uslijedilo je nakon što je pred mještanima Vrila glumio bogataša koji se iz Amerike vratio punih džepova, pritom obećavši Brici novac za uređenje brijačnice, a don Jeri za popravak crkve, iako zapravo nije imao ni prebijene pare.

Veljko, Divlje pčele
Veljko, Divlje pčele FOTO: RTL

Kako će se Veljko sada snaći u Vrilu kada je istina napokon izašla na vidjelo i hoće li uspjeti vratiti povjerenje onih kojima je obećavao novac koji zapravo nema, tek ćemo doznati u novim epizodama.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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