Veljko zauvijek napušta Vrilo! Vijest prekinula slavlje, mještani se spremaju za emotivan oproštaj

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Mještani su se okupili kako bi proslavili izlazak Krstinog novog albuma. Atmosfera u Vrilu napokon je pozitivna i mještani mogu pronaći razlog za veselje. Uz glazbeni uspjeh, obitelj slavi i skoro proširenje. Luce je trudna, a već se vode simpatične rasprave o imenu djeteta. Iako ponosni otac navija za tradicionalno ime kako bi se nastavila loza, ponosno ističući kako želi "muško čvrsto ime Dmitar", Luce se tome oštro usprotivila. "Rekla sam da se neće zvati tako. I amen", odbrusila je, tvrdeći da je to "zapravo riječ za slomiti jezik".

Brico otkriva dugo čuvanu tajnu

I dok je selo uživalo u pjesmi i nazdravljanju, uslijedio je trenutak koji je svima privukao pažnju. Brico je odlučio prekinuti veselje kako bi podijelio informaciju o kojoj se danima potiho šuškalo. Zatražio je malo pažnje usred slavlja rekavši kako "ima nešto važno za reći", a sve s ciljem da otkrije prave razloge Veljkovog neobičnog ponašanja. Pred cijelim okupljenim društvom, otkrio je da Veljko, svima dragi rođak i prijatelj, zauvijek napušta njihovo malo misto. "Moj rođak Veljko dobio je poziv za Ameriku i za par dana napušta naše malo misto", prelomio je Brico. Veljko je donio tešku odluku o trajnom preseljenju u Ameriku kako bi prodisao i maknuo se od čemera i nemira.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL