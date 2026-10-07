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Divlje pčele

Veljko zauvijek napušta Vrilo! Vijest prekinula slavlje, mještani se spremaju za emotivan oproštaj

U mjestu Vrilo vlada slavljenička atmosfera povodom izlaska Krstinog novog glazbenog albuma. No, veselje je nakratko prekinula neočekivana vijest o odlasku jednog od omiljenih mještana preko oceana

RTL
07.10.2026 16:00

Mještani su se okupili kako bi proslavili izlazak Krstinog novog albuma. Atmosfera u Vrilu napokon je pozitivna i mještani mogu pronaći razlog za veselje. Uz glazbeni uspjeh, obitelj slavi i skoro proširenje. Luce je trudna, a već se vode simpatične rasprave o imenu djeteta. Iako ponosni otac navija za tradicionalno ime kako bi se nastavila loza, ponosno ističući kako želi "muško čvrsto ime Dmitar", Luce se tome oštro usprotivila. "Rekla sam da se neće zvati tako. I amen", odbrusila je, tvrdeći da je to "zapravo riječ za slomiti jezik".

Brico otkriva dugo čuvanu tajnu

I dok je selo uživalo u pjesmi i nazdravljanju, uslijedio je trenutak koji je svima privukao pažnju. Brico je odlučio prekinuti veselje kako bi podijelio informaciju o kojoj se danima potiho šuškalo. Zatražio je malo pažnje usred slavlja rekavši kako "ima nešto važno za reći", a sve s ciljem da otkrije prave razloge Veljkovog neobičnog ponašanja.

Pred cijelim okupljenim društvom, otkrio je da Veljko, svima dragi rođak i prijatelj, zauvijek napušta njihovo malo misto. "Moj rođak Veljko dobio je poziv za Ameriku i za par dana napušta naše malo misto", prelomio je Brico. Veljko je donio tešku odluku o trajnom preseljenju u Ameriku kako bi prodisao i maknuo se od čemera i nemira.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Njegov odlazak planiran je za svega nekoliko dana, što je izazvalo nevjericu među zadrugarima i prijateljima. Rođak je naglasio kako ne želi dopustiti da Veljko ode "kao lopov usred noći", već da ga te večeri moraju ispratiti na dostojan način. "Mislim da bi bio red da ga večeras ispratimo ka čovika", zaključio je Brico pred svima.

Mještani su se na kraju pomirili s ovom iznenadnom situacijom te mu obećali prirediti dostojanstven ispraćaj. Iako su iznenađeni, svi se trude da mu posljednji dani u Vrilu ostanu u lijepom sjećanju.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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